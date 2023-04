Aktualisiert am

Ein neuer Erlass Putins soll Menschen in den besetzten Gebieten der Ukraine dazu bringen, bis Mitte 2024 die russische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Wer nicht will, soll abgeschoben werden.

Einwohner Chersons werden im Sommer 2022 am Eingang einer Behörde kontrolliert. Angeblich wollen sie russische Pässe beantragen. Bild: Reuters

Russland erhöht den Druck auf die Bewohner der vier im vergangenen Herbst annektierten ukrainischen Gebiete, die russische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Laut einem am Donnerstagabend veröffentlichten Erlass von Präsident Wladimir Putin sollen Ukrainer, Staatenlose sowie Inhaber von „Pässen“ der „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk, die nicht die Staatsangehörigkeit der Besatzer annehmen wollen, nur noch bis zum 1. Juli 2024 in den betroffenen Gebieten leben dürfen. Danach könnten sie als „Ausländer“ ohne Aufenthaltsberechtigung abgeschoben werden.

Russland bezeichnet die ost- und südukrainischen Gebiete von Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja seit den Annexionen als sein Staatsgebiet, kontrolliert aber keines der „neuen Territorien“, wie der Kreml sie nennt, vollständig. Zuvor hatte Moskau versucht, die Bevölkerung der besetzten Gebiete etwa mit Unterstützungsleistungen dazu zu bewegen, die russische Staatsangehörigkeit anzunehmen.

Russland erkennt seit 2017 Pässe der „Volksrepubliken“ an

Bemühungen, aus Ukrainern Russen zu machen, entsprechen Putins Diktum, es handele sich bei ihnen um „ein Volk“. Schon seit dem Frühjahr 2019 wurden in großem Umfang Bewohner der Schattengebilde von Donezk und Luhansk eingebürgert. Das galt seinerzeit als Kampfansage an den damals neu gewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Völkerrechtswidrig ausgegebene „Pässe“ der beiden 2014 ausgerufenen „Volksrepubliken“ erkannte Russland schon seit 2017 an, offiziell, um deren Bewohnern etwa das Reisen zu erleichtern.

Putins neuer Erlass sieht auch vor, Personen abzuschieben, die „eine Bedrohung für die nationale Sicherheit“ Russlands darstellten, wenn sie etwa an „terroristischen (extremistischen) Anschlägen“ beteiligt seien oder an „unerlaubten Versammlungen“ und Demonstrationen teilnähmen. Angesichts der vielen Berichte über Gräuel in den besetzten Gebieten dürfte diese gegen Gegner der russischen Landnahme zielende Vorgabe einen bürokratischen Euphemismus darstellen.

Trotz ausbleibender Kriegserfolge hat Putin derweil mehrere Ministerien angewiesen, gemeinsam mit Organisationen wie der vom Direktor des Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, geleiteten „Russischen Historischen Gesellschaft“ Museen zu gründen, „die Ereignissen der speziellen Militäroperation und Heldentaten ihrer Teilnehmer gewidmet sind“. Dazu sollten „für die Musealisierung und Exponierung geeignete Artefakte“ ausgewählt werden. Die Funktionäre sollen bis Ende des Jahres Berichte über diese Aufgaben vorlegen.