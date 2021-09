Sommer, Sonne, Siege : Italiens Zuversicht ist wieder da

Es gehört zum Selbstbild der Italiener, dass sie immer dann am besten sind, wenn sie zuvor am tiefsten gefallen waren. Diesmal scheint es zu stimmen.

Der italienische Sommer 2021 war eine „estate azzurra“ reinster Farbe, Sonnenschein vor einem wolkenlosen Himmel. Ein Aufbruch der entfesselten Zuversicht in Meer- oder Bergluft. Selbst der Rauch der Waldbrände, zumal im Süden des Landes, verzog sich bald: Feuerwehr und Zivilschutz erledigten ordnungsgemäß ihren Job.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Jetzt geht dieser italienische Sommer zu Ende. Der „rientro“ steht bevor. So heißt in Italien der Augenblick der Rückkehr in die Betriebe, Behörden, Bildungsstätten im September. Dann tauscht man sich aus, wer von wo wie dunkel gebräunt nach Hause zurückgekehrt ist. Dann macht man die ersten Schritte zurück in den Alltag. Der Herbst kündigt sich an.