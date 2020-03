Neue Waffentests : Nordkorea feuert drei Projektile ab

Krisensitzung im Kanzleramt : Koalition will schutzbedürftige Flüchtlinge aufnehmen

In der Krisensitzung der Koalition ging es neben der Corona-Epidemie auch um die Flüchtlingskrise an der türkischen Grenze. Vor dem heutigen Besuch Erdogans in Brüssel fordert Außenminister Maas, dass die Türkei sich an den Flüchtlingspakt mit der EU hält.