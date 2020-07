Neue Sicherheitspolitik : Australien bietet China die Stirn

Aktualisiert am

Seit 1945 stand Australien in allen Kriegen treu an der Seite Amerikas. Jetzt, wo für Canberra das Problem China immer dringlicher wird, sucht die Regierung neue, zuverlässige Verbündete und rüstet auf.

Der australische Premierminister malte ein düsteres Bild der Zukunft. Von einer Welt, die „ärmer, gefährlicher und ungeordneter“ werde, sprach Scott Morrison in einer Rede an einer Militärakademie vor einigen Tagen. Er verglich die jetzige Situation mit der in den 1930er und 1940er Jahren und dem damaligen „Kollaps der internationalen Ordnung“.

Das freundliche Umfeld seit dem Fall der Berliner Mauer sei Vergangenheit. Strategische Trends verstärkten sich durch die Covid-19-Pandemie. Dabei nannte Morrison die Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten, die sich in Australiens Region besonders bemerkbar machten. „Der Indo-Pazifik ist das Epizentrum des zunehmenden strategischen Wettbewerbs“, sagte Morrison.