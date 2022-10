Ukrainekrieg : Neue EU-Sanktionen gegen Iran wegen Kamikazedrohnen

Die Staaten der Europäischen Union haben am Donnerstag weitere Sanktionen gegen Iran verhängt, diesmal wegen der Lieferung sogenannter Kamikaze-Drohnen an Russland, die im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Die Strafmaßnahmen treffen drei dafür verantwortliche Militärvertreter, darunter Generalstabschef Mohammad Hossein Bagheri, und Schahed Aviation Industries. Das Unternehmen wird den Revolutionswächtern zugeordnet und stellt die Drohnen her. EU-Staaten dürfen mit ihm keine Geschäftskontakte unterhalten. Zwei weitere Personen und Organisationen sollen ebenfalls gelistet werden, müssen aber zunächst informiert werden, weil sie schon auf Sanktionslisten stehen. Sie dürfen nicht in die EU einreisen, ihre Vermögen dort werden eingefroren.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Die Drohnen des Typs Shahed-136 tragen vierzig Kilogramm Sprengstoff und steuern ihr Ziel mittels Satellitennavigation autonom an. Sie wurden Mitte September erstmals in der Ukraine abgeschossen und zuletzt in großer Zahl für Schläge gegen die Infrastruktur eingesetzt. Die ukrainische Luftwaffe teilte am Mittwoch mit, sie habe seit dem 13. September 223 dieser Drohnen abgeschossen. Insgesamt soll Teheran tausend Stück an Moskau geliefert haben. Dort werden sie in „Geran-2“ umbenannt.

Am Montag hatten die Außenminister schon Sanktionen wegen des Todes von Mahsa Amini und der Niederschlagung der darauf folgenden Proteste verhängt; sie richteten sich gegen die Sittenpolizei, die Basidsch-Miliz und mehrere Polizeichefs. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, hatten verlangt, auch wegen der Drohnenlieferungen gegen das Mullah-Regime vorzugehen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reagierte jedoch zurückhaltend. Der iranische Außenminister habe ihm gegenüber solche Lieferungen vehement abgestritten. Man müsse weitere Beweise sammeln, sagte Borrell. Offenbar bremste er auch deshalb, weil jeder Sanktionsschritt eine Verständigung in den von ihm geleiteten Atomverhandlungen in noch weitere Ferne rücken lässt. „Ich versichere Ihnen, dass die iranische Regierung diese Sanktionen nicht gutheißen wird“, sagte er schon mit Blick auf die Beschlüsse von Montag.

Dass der Auswärtige Dienst seine zögerliche Haltung aufgibt, liegt vor allem an der Vielzahl der russischen Angriffe, oftmals mit iranischen Drohnen, die in zehn Tagen vierzig Prozent der Energie-Infrastruktur schwer beschädigt haben sollen. Besonderen Eindruck hinterließ der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der am Montag aus einem Luftschutzbunkern zu denn Ministern sprach und sie vehement zum Handeln aufforderte. Derweil legten die Geheimdienste mehrerer Staaten weitere Belege dafür vor, dass Teheran Shahed-Drohnen an Russland verkauft haben soll. Allerdings schreckt die EU noch davor zurück, über Listungen hinauszugehen, die primär symbolische Wirkung haben.