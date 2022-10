Durch Dschungel und Wüste : Amerikas neue Migrationskrise

Noch zwei, drei wackelige Schritte über die Felsen, dann haben sie es ge­schafft. Auf der anderen Uferseite des Rio Grande folgt ein Hüpfer der Erleichterung. Die jungen Leute klopfen einander auf die Schulter. Ein Lächeln strahlt aus den erschöpften Gesichtern der beiden Frauen und ihrer sechs männlichen Begleiter. Dann zückt eine Frau ihr Mobiltelefon. Ihre Freunde versammeln sich hinter ihr: klick, das erste Selfie auf amerikanischem Boden.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Ein Beamter der Border Patrol sieht in aller Ruhe zu, wie das kleine Grüppchen den Grenzfluss überquert. Er ist an diesem Tag eher ein Bach. Zu dieser Jahreszeit führt er nur Wasser, weil es am Vortag in El Paso gewittert hat. Der Officer winkt den jungen Leuten zu und zeigt auf eine Stelle, wo der Aufstieg vom Ufer am einfachsten ist. Sie winken zurück und signalisieren, die Botschaft verstanden zu haben. Oben angekommen, sprechen sie das Schlüsselwort aus: „Asyl“. Ungefragt fügt einer hinzu: „Venezuela“. Der Beamte nickt freundlich und deutet auf die Schlange unter einer Brücke, in die sich die Mi­granten einreihen sollen. Hier, auf einem Eisenbahngelände, hat die Border Patrol, der bewaffnete Polizeiverband innerhalb der Grenzschutzbehörde US Customs and Border Protection (CBP), im August eine Registrierungsstelle er­öffnet. 1500 bis 2000 Mi­granten kamen seit dem Sommer täglich in El Paso im Westen von Texas an, die größte Gruppe aus Venezuela. Überwiegend sind es junge Männer.