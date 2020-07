EU in der Corona-Krise : Neue Machtverhältnisse

Das Gipfeltreffen in Brüssel endete mit einem Kompromiss, nicht mit einem Knall. Doch die Risse in der Europäischen Union werden breiter. Und die Corona-Krise ist auch für die EU noch lange nicht vorbei.

Europa wäre nicht Europa, wenn an dem Kompromiss, den die Staats- und Regierungschefs sich in vier Tagen und vier Nächten abrangen, nicht alles bemängelt werden würde: dass zu viele oder zu wenige Milliarden zur Bekämpfung der Corona-Krise eingesetzt werden; dass zu freigiebig oder zu geizig umverteilt wird; dass eherne Prinzipien für Rabatte geopfert wurden; und dass der Schutz des Rechtsstaatsprinzips nur in einem Gummiparagraphen auftaucht, was freilich mancherorts als „Sieg“ gefeiert wird.

Doch muss man auch festhalten: Es hätte noch viel schlimmer enden können, jedenfalls, wenn man weiter an den Sinn und Nutzen der europäischen Einigung glaubt. Ein ergebnisloses Auseinandergehen im Streit wäre ein Offenbarungseid gewesen: Die EU hätte sich in der tiefsten Krise ihrer Geschichte wegen Uneinigkeit als handlungsunfähig erwiesen. Von diesem Desaster, dem wechselseitige Schuldvorwürfe gefolgt wären, hätte sie sich lange nicht erholt, wenn überhaupt. Das wird auch das Europäische Parlament bedenken müssen, wenn es über die Beschlüsse abstimmt.

Schon in Brüssel wollte am Ende keiner als derjenige in die Geschichte eingehen, der mit dem Beharren auf seiner Maximalposition die EU mitten in einer Pandemie auch noch in eine existenzielle politische Krise stürzte. Ins Positive gewendet heißt das: Selbst jenen, denen es angeblich vor allem um den „nationalen Stolz“ geht, bietet die EU immer noch zu viele Vorteile, als dass sie deren Zerbrechen riskieren möchten.

Umerziehungsversuche prallten aufeinander

Auf dem Corona-Gipfel kam es daher (noch) nicht zum großen Knall. Dass die Risse, die sich durch die EU ziehen, breiter werden, ist jedoch nicht mehr zu übersehen. In der Haushalts- und Finanzpolitik prallen nach wie vor unterschiedliche Kulturen – und damit verbundene Umerziehungsversuche – aufeinander. Die im Zuge der Ost-Erweiterung aufgenommenen Mitglieder haben wegen ihrer Geschichte ein intensiveres Souveränitätsverständnis und auch -bedürfnis als etwa Deutschland, dem die europäische Einigung nach dem Krieg eine unbelastete Ersatzidentität zur Verfügung stellte.

Die Bereitschaft, Deutschland und Frankreich als Führungstandem der Integration anzuerkennen, schwindet aber nicht nur bei den Mitgliedern der Visegrád-Gruppe. Auch „Die sparsamen Vier“ wollen weiterhin „loyal und eisern“ zusammenstehen, um Verhandlungsergebnisse erzielen zu können, „die sonst undenkbar erschienen sind“, wie der österreichische Bundeskanzler Kurz sagte. Die „Machtverhältnisse“ in der EU, von denen er offen sprach, haben sich in der Tat geändert, seit der deutsch-französische Motor, der die Einigung über Jahrzehnte angetrieben hatte, stottert und spuckt, weil auch in ihm die Synchronisation nicht mehr stimmt.

Ob die schwer ramponierte „Magie des europäischen Projekts“, von der Ratspräsident Michel nach dem Gipfel im Überschwang der Erleichterung sprach, Bestand hat, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie die Europäer durch die wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Krise kommen. Wenn die in Brüssel beschlossene, mit einer präzedenzlosen Verschuldung erkaufte Kraftanstrengung nicht genügt, um den Absturz in eine tiefe wirtschaftliche und soziale Depression zu verhindern, wird die Schuldige schnell gefunden sein. Denn nun hat die EU den Kampf gegen die Pandemie und ihre Folgen mit einem „Wumms“ endgültig zu ihrer Sache gemacht.