Ende April berichtete die „Washington Post“ über ein bis dahin wenig beachtetes Detail aus den geheimen Pentagon-Dokumenten, die ein Nationalgardist über Dis­cord an Gleichgesinnte verteilt hatte. Amerikanische Geheimdienste hätten allein bis Februar dieses Jahres 15 Anschlagspläne der bisher überregional wenig beachteten Terrorgruppierung „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ verhindert, jenes kurz ISPK genannten afghanischen Ablegers der Terrororganisation „Islamischer Staat“. Demnach hatten die Terroristen verschiedene aufsehenerregende Ziele ins Visier genommen, unter anderem die Fußballweltmeisterschaft in Qatar.

Erfolgreich waren die Pläne bislang nicht, doch geht aus den Dokumenten auch hervor, dass der ISPK ein „kosteneffizientes“ Modell für seine Operationen entwickelt hat, indem er auf Netzwerke außerhalb Afghanistans zugreift. Mit der groß angelegten Razzia in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden in der vergangenen Woche und acht festgenommenen tadschikischen und usbekischen ISPK-Anhängern wird nun klar, dass diese Netzwerke bis nach Deutschland reichen.

Professionell aufgemachte Propaganda

Anzeichen dafür gibt es schon seit einigen Jahren. Mehrfach wurden in der Vergangenheit Verbindungen zu Terrorgruppen in Europa und den ISPK-Netzwerken in Afghanistan belegt oder vermutet. So gab es Hinweise darauf, dass der Mann, der 2017 mit einem Lkw in eine Stockholmer Fußgängerzone raste und fünf Menschen tötete, seinen Auftrag vom afghanischen ISPK bekommen hatte. 2020 wurde in NRW eine tadschikische Zelle aufgedeckt, die ebenfalls einen Anschlagplan aus dem ISPK-Netzwerk erhalten haben soll und die Verbindungen nach Schweden und zu dem Wiener Attentäter pflegte, der 2020 in der österreichischen Hauptstadt fünf Menschen tötete und mehr als 20 verletzte.

Ein kürzlich erschienener Bericht des United States Institute of Peace zeichnet nach, dass ISPK seine Medien- und Propagandaaktivitäten inzwischen zentralisiert und professionalisiert hat. Nach dem Vorbild des IS-Kalifats erscheint regelmäßig das Hochglanzmagazin „Voice of Khurasan“ auf Englisch, Arabisch, Paschtu und Persisch. Nach eigenen Angaben produzierte ISPK innerhalb eines Jahres Hunderte Audio- und Videobotschaften und verlegte zahlreiche Bücher neu oder übersetzte sie.

Doch wer ist diese neue Macht im internationalen islamistischen Terrorismus, die ihre Netzwerke offenbar weiter ausbaut? Die Gründungsgeschichte des ISPK erzählt viel über die immer neuen Verflechtungen der zahlreichen dschihadistischen Vereinigungen untereinander, deren Netzwerke auch in Europa fortbestehen und von immer neuen Terrororganisationen genutzt werden. Die Gruppe entstand in den Jahren 2014 und 2015 im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan, wo sich seit dem Krieg gegen die Sowjetarmee in den 1980er-Jahren die Mudschaheddin-Kommandeure mit ihren Kämpfern tummelten.

Nach einem Führungsstreit innerhalb der pakistanischen Taliban (TTP), die ein paar Jahre zuvor als Zusammenschluss verschiedener dschihadistischer Gruppen entstanden war, fühlte sich ein einflussreicher TTP-Kommandeur, Hafiz Saeed Khan, offenbar ausgebootet und schwor kurzerhand dem IS Gefolgschaft. Es war die Zeit der großen militärischen Erfolge des IS in Syrien und dem Irak, die neue Organisation galt damals als die Macht der Zukunft, weshalb im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet weitere Splittergruppen dem Beispiel folgten, darunter neun Al-Qaida-Führer und zahl­reiche salafistisch orientierte Komman­deure der afghanischen Taliban.