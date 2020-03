Neue Flüchtlingskrise : Warum Erdogan die Grenze öffnete

Der Tod von 36 türkischen Soldaten in Idlib wurde zum Wendepunkt. Der starke Mann der Türkei sah sich in einer Sackgasse gefangen und suchte den Befreiungsschlag. Funktioniert das?

Wiederholt hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Vergangenheit damit gedroht, die Grenze zu Griechenland für Flüchtlinge zu öffnen und sie nach Europa ziehen zu lassen. Niemand nahm mehr seine Drohungen ernst, bis es am 29. Februar dann doch geschah. Was also hatte sich in den letzten Februartagen ereignet? Weshalb hat Erdogan die Reißleine gezogen? Diesmal ist anders, dass sich der siegesgewohnte Erdogan in eine aussichtslose Situation manövriert hat. In der Türkei sinkt die Zustimmung für seinen Kurs, und außenpolitisch ist das Land zunehmend auf sich allein gestellt.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Nichts aber hat sich an den Gründen verändert, die Erdogan früher stets dann vorgebracht hat, wenn er mit der Öffnung der Schleusen drohte. Schließlich leben in der Türkei seit Jahren etwa fünf Millionen registrierte Flüchtlinge und irreguläre Migranten. Die größten Gruppen stellen die 3,6 Millionen Syrer, die oft gut integriert sind, und mehrere Hunderttausend illegal eingereiste Afghanen, die die Türkei nur als Transitland nach Europa sehen. Nach jeder Drohung Erdogans ist die EU bei ihrer Haltung geblieben, die zugesagten sechs Milliarden Euro projektgebunden auszuzahlen und nicht als Pauschalbetrag für den türkischen Haushalt an Ankara zu überweisen. Die EU nahm die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht wieder auf, auch verhandelte sie nicht über Visaerleichterungen und eine Modernisierung der Zollunion aus dem Jahr 1996. Das alles hatte die EU jedoch im Flüchtlingsabkommen vom März 2016 zugesagt. Wegen der veränderten Lage in der Türkei nach dem Putschversuch vom Juli 2016 war diese Zusage aber nicht eingehalten worden.