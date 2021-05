Gegen Betrug und Bestechung : Neue EU-Staatsanwaltschaft nimmt Arbeit auf

Von einem „Game Changer“ spricht Andrés Ritter, wenn er über die neue Europäische Staatsanwaltschaft spricht. Ritter führte bis vorigen Herbst die Staatsanwaltschaft Rostock, jetzt ist er einer der beiden Stellvertreter von Laura Kövesi, der Europäischen Generalstaatsanwältin. „Wir sind ein Versprechen an Europas Bürger, dass keine EU-Mittel missbräuchlich verwendet werden“, so umreißt er das Selbstverständnis der neuen Behörde. Vor vier Jahren fiel der politische Beschluss, eine europäische Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde einzurichten. An diesem Dienstag geht sie, nach neun Monaten Vorbereitungszeit, in Luxemburg an den Start. Es ist die erste supranationale Staatsanwaltschaft der Welt, wie Ritter stolz hinzufügt. Allerdings machen nicht alle Mitgliedstaaten bei diesem Projekt der „verstärkten Zusammenarbeit“ mit. Es fehlen Irland Dänemark, Schweden, Ungarn und Polen, denen die Behörde zu stark in ihre nationalen Kompetenzen eingreift.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Trotzdem werden bald viele Fälle in Luxemburg landen. Ritter rechnet mit „mehreren tausend Fällen in den ersten Wochen unserer Tätigkeit“. Das sind erstmal die „Altfälle“ seit November 2017, als die Richtlinie in Kraft trat, welche die Kompetenzen der Behörde festlegt. Die EU-Kommission rechnet dann in jedem neuen Jahr mit 3000 weiteren Fällen. Ritter glaubt, dass es deutlich mehr sein werden. Es geht hierbei auch um Geld und um Stellen. Das Europäische Parlament hatte zwar in den Verhandlungen über den Finanzrahmen der kommenden sieben Jahre durchgesetzt, dass die EU-Staatsanwaltschaft rund 7 Millionen Euro zusätzlich bekommt. Doch hat die EU-Kommission von 290 beantragten Posten bisher nur 130 bewilligt – weitere Entscheidungen sollen im Licht des Aufkommens an Fällen getroffen werden. Richter sagt, er würde gerne zusätzliche „Finanz- und Fallanalysten“ einstellen.

Nur in jedem zweiten Fall eine Anklage

Zuständig ist die Behörde für Straftaten, die sich gegen die finanziellen Interessen der EU richten. Im Einzelnen sind das: Betrug in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben; Mehrwertsteuerbetrug, wenn mindestens zwei Mitgliedstaaten involviert sind und der Gesamtschaden mindestens zehn Millionen Euro beträgt; Geldwäsche im Zusammenhang mit Betrugsfällen; vorsätzliche Bestechung und Bestechlichkeit und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. In all diesen Fällen darf die EU-Staatsanwaltschaft von sich aus Ermittlungen eröffnen und Anklage erheben. Das unterscheidet sie vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, kurz OLAF. OLAF kann nur innerhalb der EU-Institutionen ermitteln und darf überdies keine strafrechtlichen Maßnahmen ergreifen, etwa den Kommunikationsverkehr einer verdächtigen Person überwachen. Es übermittelt seine Akten an die zuständige nationale Staatsanwaltschaft, die frei entscheidet, wie sie damit verfährt. Nur in jedem zweiten Fall erfolgt dann tatsächlich eine Anklage, und diese Rate variiert stark zwischen den Mitgliedstaaten.

Die neue EU-Staatsanwaltschaft wird auf besondere Weise mit den Mitgliedstaaten verzahnt – über ein System delegierter Staatsanwälte, welche die eigentlichen Ermittlungen führen. Sie haben eine Zwitterstellung. Einerseits gehören sie weiter ihrer nationalen Justiz an, andererseits sind sie weisungsunabhängig, wenn sie für die EU-Behörde ermitteln. Der Vorteil: Sie kennen ihr Rechtssystem besser als andere. Und wenn ein europäischer Fall zur Anlage kommt, werden sie ihn regelmäßig als nationale Staatsanwälte vor Gericht vertreten – denn verhandelt wird weiter nur vor nationalen Gerichten. Der Nachteil: Ob das „Doppelhut“-System wirklich Unabhängigkeit garantiert, muss sich erst erweisen.

Mehr zum Thema 1/

Schon die nationale Nominierung der delegierten Staatsanwälte war nicht immer frei vom Verdacht, dass die betreffenden Personen nicht nur nach fachlicher Qualifikation ausgewählt wurden. Das betraf etwa Bulgarien, Malta und Portugal. In Slowenien ließ Ministerpräsident Janez Jansa vorige Woche gar das Nominierungsverfahren für zwei delegierte Staatsanwälte einstellen, wogegen die Justizministerin mit ihrem Rücktritt protestierte. Der Vorfall zeige, sagt Ritter, wie wichtige eine unabhängige EU-Behörde sei. „Wir werden um Unabhängigkeit kämpfen“, verspricht er. Seine Chefin Laura Kövesi wurde genau deshalb von Rat und Parlament ausgewählt. Sie war fünf Jahre lang die oberste Korruptionsbekämpferin Rumäniens und bewies in dieser Rolle enorme Hartnäckigkeit. Durchgesetzt wurde sie 2019 von Rat und Parlament – gegen den Willen der damaligen Regierung in Bukarest.