Aktualisiert am

Die Regierung in Chișinău fühlt sich von Russland bedroht, sie fürchtet einen Umsturz. Brüssel schickt Berater und hilft bei der Modernisierung der Radarüberwachung.

Moldaus Präsidentin Maia Sandu während einer Rede in Bukarest im April Bild: EPA

Moldau steht meistens im Schatten der Ukraine. Aber Anfang Juni wird das Land ins Zentrum rücken, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der europäischen Staaten in Chișinău treffen – die zweite Zusammenkunft der Europäischen Politischen Gemeinschaft, die sich im vorigen Jahr in Prag konstituierte.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Es soll ein Zeichen der Solidarität mit der Regierung setzen, die sich von Russland bedroht fühlt und ihre Zukunft in der Europäischen Union sieht. Im Juni vergangenen Jahres bekam Moldau wie die Ukraine den Kandidatenstatus verliehen, verbunden mit weiteren Hausaufgaben, bevor Beitrittsverhandlungen beginnen können. Am Montag richteten die EU-Außenminister eine zivile Partnerschaftsmission ein, kurz EUPM, die den Sicherheitssektor stärken und so die Widerstandsfähigkeit des Landes erhöhen soll. Damit verbunden ist auch eine neue Sanktionsregelung.