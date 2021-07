Neue Daten aus Israel : Sind Geimpfte vor Delta sicher?

Wie gut wirkt die Corona-Impfung der Hersteller BioNTech und Pfizer gegen die Delta-Variante des Virus? Diese Frage treibt gerade nicht nur in Israel viele Menschen um. Dort haben Vertreter der Gesundheitsbehörden festgestellt, dass der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus für Geimpfte sinkt. Gleichzeitig gibt es jedoch Hinweise darauf, dass der Impfstoff auch bei der Delta-Variante nach wie vor sehr gut vor schweren Covid-19-Erkrankungen schützt.

Das israelische Gesundheitsministerium verbreitete Angaben, denen zufolge die Wirksamkeit vor einer Ansteckung mit der Delta-Variante nur noch bei 64 Prozent liege, die Impfung aber zu 93 Prozent vor Hospitalisierungen und schweren Erkrankungen bei der Delta-Variante schütze. Was daraus folgt, bleibt für viele trotzdem offen.

Die Verwirrung ist groß. Denn die Behörden veröffentlichten zu diesen Angaben keine Rohdaten, die von externen Fachleuten überprüft werden könnten. Es handelt sich auch nicht um eine abgeschlossene wissenschaftliche Studie. Der Medizinprofessor und Vorsitzende der Expertenkommission der Regierung, Ran Balicer, kritisierte daher die Veröffentlichung dieser vorläufigen Angaben. Die Daten könnten irreführend sein, zumal diese auf selektiven Tests bei lokalen Ausbrüchen beruhten, sagte Balicer.

Klar ist, dass die Zahl der Ansteckungen gerade steigt. Am Dienstag wurden in Israel offiziell 501 Neuinfektionen für den Vortag gemeldet, das ist die höchste Zahl der vergangenen drei Monate. Rund vierzig Prozent der am Montag neu gemeldeten Infizierten sei doppelt geimpft gewesen. Dem Portal Ynet zufolge seien die Hälfte der Infizierten Schulkinder. Die Behörden meldeten 2900 aktiv infizierte Personen in Israel. Von ihnen werden 79 im Krankenhaus behandelt, aber nur 33 gelten als schwer erkrankt. Im Juli wurde im Zusammenhang mit Covid in Israel bisher kein Verstorbener gemeldet. Mehr als sechzig Prozent der Gesamtbevölkerung ist dort bereits doppelt geimpft, nach Angaben Balicers sind zudem zwanzig Prozent der Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren ebenfalls mindestens einmal geimpft worden.

mRNA-Impfstoffe schützen besser

Dass der hohe Schutz insbesondere der mRNA-Impfstoffe, aber auch des AstraZeneca-Impfstoffs Vaxzevria, vor einer Covid-19-Erkrankung auch bei einer Verbreitung der Delta-Variante gilt, hat sich auch in anderen Ländern mit hoher Impfquote gezeigt. Die Mengen an neutralisierenden Antikörpern, die das Delta-Virus erfolgreich attackieren, ist zwar Laborexperimenten zufolge um das Sechs- bis Achtfache verringert. Aber diese Antikörpermengen sowie eine weitgehend erhaltene T-Zell-Aktivität des Immunsystems genügen immer noch, um – ähnlich wie vor der Delta-Ausbreitung – zumindest eine schwere Covid-19-Erkankung zu verhindern.

Auffallend ist dabei der Unterschied zwischen dem vektorbasierten und dem mRNA-Impfstoff, die in ihrer Wirkung gegen Delta in englischen und schottischen Studien miteinander verglichen wurden. Demnach gibt es bei den mRNA-Impfstoffen einen höheren Puffer. Die Immunantwort gegen die Delta-Variante erwies sich in Experimenten und epidemiologischen Studien bei mRNA-Geimpften als etwas besser – was auf ein höheres Ausgangsniveau in der Immunreaktion zurückgeführt wird, die sich schon bei den Zulassungsstudien gezeigt hatte.