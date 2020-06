Corona-Krise in Indien : Die Krematorien sind überlastet

In Indien gibt es nun mehr Corona-Infizierte als in Großbritannien. In den Städten ist die Lage dramatisch, zugleich zieht die Epidemie von dort aufs Land – wo es weniger Ärzte gibt. Hat die Regierung zu früh die Beschränkungen gelockert?

In der indischen Hauptstadt Delhi irren Patienten in diesen Tagen von Krankenhaus zu Krankenhaus, weil sie keine freien Betten finden oder weil sie aus Angst vor dem Coronavirus abgewiesen werden. Ein Fall hat viele Menschen in Indien besonders berührt: derjenige der 30 Jahre alten Neelam Singh. Die im achten Monat schwangere Frau hatte über Atemlosigkeit und erhöhten Blutdruck geklagt. Stundenlang waren ihr Mann Vijender Singh und sie im Großraum der Hauptstadt von einem Krankenhaus zum nächsten gefahren. Sie wurden innerhalb von zwölf Stunden achtmal abgewiesen, von öffentlichen wie von privaten Krankenhäusern. Schließlich mieteten sie einen Rettungswagen, damit die Frau mit Sauerstoff versorgt werden konnte. Doch es war zu spät. Mutter und Kind verloren im Verlauf der Odyssee ihr Leben.

Nicht zuletzt aufgrund solcher Berichte bezeichnete das Höchste Gericht die Situation in Delhi am Freitag als „entsetzlich“. Dabei hatte Indien die Epidemie eine Zeitlang durch eine wochenlange landesweite Ausgangssperre einigermaßen unter Kontrolle gebracht. Doch mit der Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen nehmen die Ansteckungen jetzt rasant zu. Indien hat am Freitag bei der Gesamtzahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nun auch Großbritannien überholt. Mit mehr als offiziell registrierten 297.000 Fällen ist es das am viertstärksten betroffene Land auf der Welt. Die Zahl der Toten liegt knapp unter 8500. Die Zahl der Neuinfektionen am Freitag betrug laut dem Gesundheitsministerium 10.956. Es war der höchste Anstieg seit dem Beginn der Pandemie.