Als Olaf Scholz Anfang April nach Rumänien reiste, nahm außer dem rumänischen Staatsoberhaupt Klaus Johannis auch die moldauische Präsidentin Maia Sandu an dem Treffen mit dem deutschen Kanzler teil. Die Selbstverständlichkeit, mit der aus der bilateralen eine trilaterale Begegnung wurde, ist Teil einer Entwicklung, die schon vor dem jüngsten russischen Überfall auf die Ukraine begonnen, sich seither aber noch intensiviert hat. Eng wie nie lehnt sich die Republik Moldau an ihren westlichen Nachbarn an. Zwar reden Johannis und Sandu anders als einige ihrer Vorgänger zumindest öffentlich noch nicht von einer Wiedervereinigung. Unübersehbar ist aber die Annäherung zwischen „den beiden rumänischen Staaten“, wie es in Bukarest oft formuliert wird.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Besonders deutlich wurde das Mitte März, als die Abgeordneten von Sandus regierender „Partei der Aktion und Solidarität“ Rumänisch per Gesetz zur Amtssprache der Republik Moldau erklärten. Das war es eigentlich vorher schon – nur hieß es nicht so. Zu Sowjetzeiten hatte Moskau, um die Abgrenzung von Rumänien zu forcieren, das Konstrukt einer „moldauischen Sprache“ geschaffen, die nicht in lateinischen, sondern in kyrillischen Buchstaben geschrieben werden musste.