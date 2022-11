Wahl in Israel : Bibi und das Ende der Welt

Alle Parteien, die sich am heutigen Dienstag in Israel zur Wahl stellen, versuchen vor allem, einen Gegner zu besiegen: die verbreitete Wahlmüdigkeit. Zum fünften Mal seit April 2019 werden die Israelis an die Urnen gerufen; keine Regierung hielt länger als ein Jahr. Auch dieses Mal war der Wahlkampf weniger von Themen als von Personen geprägt. Die wichtigste Frage: Gelingt dem früheren Ministerpräsidenten Benjamin „Bibi“ Netanjahu die Rückkehr an die Macht? Umfragen sagen ein knappes Rennen voraus, erste Prognosen gibt es am Abend. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wahl der 25. Knesset.

Warum wird schon wieder gewählt?

Ende Juni teilten Ministerpräsident Naftali Bennett und der Außenminister und „alternierende Ministerpräsident“ Jair Lapid mit, dass sie eine Auflösung der Knesset anstreben. Bennett trat zurück, und gemäß der Koalitionsvereinbarung wurde Lapid zum 1. Juli Übergangsregierungschef. Die seit Juni 2021 amtierende Regierung war in die Krise geraten, nachdem mehrere Abgeordnete aus der Acht-Parteien-Koalition ausgetreten waren. Zu dieser gehörten linke und rechte Parteien und erstmals in der Geschichte Israels auch eine islamische Partei. Die Koalition, die maßgeblich durch das Verhandlungsgeschick Lapids zustande gekommen war, nannte sich selbst „Regierung des Wandels“. Ihr größter gemeinsamer Nenner war aber im Grunde das Bestreben, Benjamin Netanjahu von der Macht zu vertreiben, der seit 2009 regiert hatte. Unter den beträchtlichen inneren Spannungen brach die Koalition schließlich zusammen.

Wer wählt wen und wie?

Israel hat rund 9,5 Millionen Einwohner, etwas mehr als 6,2 Millionen von ihnen, die älter als 18 Jahre sind, dürfen an der Wahl teilnehmen. Ungefähr 17 Prozent der Wahlberechtigten sind Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, etwa elf Prozent definieren sich selbst als ultraorthodoxe Juden. Vor allem diese beiden Bevölkerungsgruppen mit ihrer hohen Geburtenrate sind auch dafür verantwortlich, dass die Wählerschaft sehr jung ist: 44 Prozent der Wahlberechtigten sind jünger als 40 Jahre. Die Wähler bestimmen die 120 Mitglieder der Knesset in einer Listenwahl. 40 Parteien treten in diesem Jahr an, ernsthafte Chancen, die 3,25-Prozent-Hürde zu überwinden, werden jedoch nur etwa einem Dutzend zugerechnet. Die ersten Prognosen werden nach der Schließung der Wahllokale um 21 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Aufgrund der manuellen Stimmenauszählung und des komplizierten Systems der Verrechnung überzähliger Stimmen kann es jedoch bis Mittwoch oder sogar Donnerstag dauern, bis das endgültige Ergebnis vorliegt.

Kommt Netanjahu zurück?

Viele in Israel glauben, dass Benjamin Netanjahu vor allem deswegen ein Comeback anstrebt, damit er sich den gegen ihn laufenden Korruptionsprozess vom Hals schaffen kann. Die Chancen, dass der Oppositionsführer und Likud-Vorsitzende in das Amt zurückkehrt, das er länger bekleidet hat als jeder vor ihm, stehen dennoch nicht schlecht. In Umfragen wurden Netanjahu und seinen rechten Partnern zuletzt meist 60 Knesset-Sitze vorausgesagt – für eine Mehrheit benötigt er 61. Schon wenige zehntausend Stimmen können den Unterschied machen. Viel hängt daher davon ab, wie hoch die Beteiligung unter verschiedenen Wählergruppen sein wird, etwa unter den palästinensischen Bürgern Israels. Der Likud unternahm wie alle Parteien bis zuletzt große Anstrengungen, Sympathisanten dazu zu motivieren, wählen zu gehen. Ziemlich sicher wird der Likud wieder stärkste Partei werden. Sollte der Likud dagegen auf 30 oder weniger Sitze fallen, wäre das eine Enttäuschung – und Netanjahus bislang unangefochtene Stellung in seiner Partei könnte Schaden nehmen.

Was ist mit Jair Lapid?

Jair Lapid ist der Anführer des Mitte-links-Lagers, das in etwa so stark ist wie das Netanjahu-Lager. Als die Weichen für die Neuwahl gestellt wurde, gab er sich entschlossen, die Rückkehr Netanjahus im Verbund mit noch rechteren Partnern zu verhindern – düster sprach er von „dunklen Kräften“, die Israel zu zerreißen drohten. Im Wahlkampf setzte Lapid aber vor allem darauf, in der neuen Rolle des Regierungschefs zu punkten. Er konnte einige politische Erfolge verbuchen – die kurze, für Israel siegreiche Auseinandersetzung mit dem „Palästinensischen Islamischen Dschihad“ im Gazastreifen im August oder das kürzlich geschlossene Seegrenzen-Abkommen mit Libanon. Lapids zentristische Partei „Jesch Atid – Es gibt eine Zukunft“ gilt als gut organisiert, sie dürfte die zweitstärkste Kraft im Parlament werden und bis zu 30 Mandate erhalten. Lapids oberstes Ziel ist es, eine Mehrheit für Netanjahu zu verhindern. Selbst wenn er es nicht schaffen sollte, eine eigene Mehrheit zustande zu bringen, würde er in diesem Fall geschäftsführend im Amt bleiben – bis zu einer weiteren Wahl.

Welche Parteien spielen sonst eine Rolle?

Israels Parteienlandschaft ist traditionell zersplittert und von Abspaltungen, Neugründungen, Umbenennungen und Bündnissen geprägt. Neben Likud und Jesch Atid sollte man sich vor allem zwei Namen merken. Zum einen denjenigen der Mitte-rechts-Partei von Verteidigungsminister Benny Gantz, „Nationale Einheitspartei“. Zum anderen den der Partei der religiösen rechten Zionisten und Siedler, „Religiöser Zionismus“. Beide konkurrieren darum, drittstärkste Kraft zu werden. Während Gantz dem Anti-Netanjahu-Lager angehört (und immer wieder selbst Ambitionen auf das Amt des Regierungschefs geäußert hat), stehen die religiösen Zionisten klar an Netanjahus Seite. Sie könnten zum Überraschungssieger werden, zuletzt wurden ihnen 13 oder mehr Mandate vorausgesagt – mehr als doppelt so viele wie derzeit. Eine Netanjahu-Regierung mit einem Minister Itamar Ben-Gvir, einem populären Provokateur und politischen Brandstifter aus den Reihen des „Religiösen Zionismus“, wird von manchen Linken in Israel als das „Ende der Welt“ beschrieben. Eine solche Regierung würde vor allem mit Blick auf das Verhältnis zu den Palästinensern wohl eine noch kompromisslosere Politik betreiben als frühere Regierungen.