Im Parlament geschaut : Britischer Abgeordneter tritt wegen Pornokonsum zurück

Der britische Tory-Abgeordnete Neil Parish tritt nach Vorwürfen zurück, im Parlament auf seinem Smartphone Pornos angeschaut zu haben. Der 65 Jahre alte Politiker beugte sich damit am Samstag dem Druck, seinen Posten als Abgeordneter des Wahlkreises Tiverton and Honiton aufzugeben. Die Konservativen in seinem Wahlkreis in der Grafschaft Devon teilten mit, sie unterstützten die Entscheidung Parishs, sein Mandat abzugeben. Man danke ihm für seinen Dienst in den vergangenen zwölf Jahren. Er war bereits am Freitag von seiner konservativen Fraktion suspendiert worden.

Parish gab parallel bei der BBC zu, das pornografische Material auf seinem Handy angeguckt zu haben. Er habe beim ersten Mal im Internet nach Traktoren geschaut und sei dabei auf eine Webseite mit „sehr ähnlichem Namen“ gelangt. „Ich habe es ein bisschen angeschaut, was ich nicht hätte tun sollen“, sagte der Abgeordnete, der gebürtig Landwirt ist. Das zweite Mal habe er sich das Material dann bewusst angeschaut. „Was ich getan habe, war absolut falsch“, sagte Parish. Er bitte dafür um Entschuldigung.

Am Freitag hatte Parish noch auf seiner Website geschrieben, er stelle sich „angesichts jüngster Anschuldigungen im Zusammenhang mit der Handynutzung durch einen Abgeordneten im Parlament“ dem parlamentarischen Ethik-Beauftragten zur Verfügung. Er versicherte, bei jeder denkbaren Untersuchung zu den Vorwürfen kooperieren zu wollen. Seine Verpflichtungen als Abgeordneter für den Wahlkreis Tiverton and Honiton im Südwesten Englands wolle er weiter erfüllen. Sollte er in der Untersuchung jedoch für schuldig befunden werden, werde er zurücktreten, versicherte er. Auf die Frage von Journalisten, ob er möglicherweise auf seinem Smartphone etwas unabsichtlich geöffnet habe, sagte er: „Das habe ich.“

Mehrere Oppositionsvertreter hatten Parish zum Rücktritt aufgefordert, darunter die dienstälteste weibliche Abgeordnete Harriet Harman von der Labour-Partei. „Dies ist ein neues Tief für das Unterhaus“, sagte die frühere Frauenministerin dem Sender BBC. „Wenn dies das ist, was er getan hat, dann sollte er sofort aus dem Parlament zurücktreten“, sagte sie zu den Vorwürfen gegen Parish.

Parish saß dem Ausschuss für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten im Unterhaus vor. Der Abgeordnete hatte sich bereits am Mittwoch zu den Vorwürfen geäußert – zu diesem Zeitpunkt war in der Öffentlichkeit noch gar nicht bekannt, dass sich der Vorwurf des Porno-Schauens im Parlament gegen ihn selbst richtete.

Er gehe davon aus, dass Heaton-Harris eine „gründliche Untersuchung“ zu den Anschuldigungen vornehmen werde, sagte Parish am Mittwoch im Sender GB News. Dass es im britischen Parlament ein Sexismus-Problem gebe, bestritt er.

Die Beschwerdestelle des britischen Parlaments geht derzeit Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen 56 Abgeordnete nach. Zuletzt stand die regierende Tory-Partei im Mittelpunkt dieser Vorwürfe. Die Zeitung „Mail on Sunday“ hatte berichtet, mehrere konservative Abgeordnete würden der Labour-Politikerin Angela Rayner vorwerfen, Premierminister Boris Johnson ablenken zu wollen, indem sie gezielt ihre Beine zur Schau stelle.