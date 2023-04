Andryj hatte nachgeschenkt. Jetzt war der Vorsitzende des Kreisrats dran. Er hob sein Glas und schwieg, bis alle schwiegen: der Polizeioberst im Ruhestand, Andryjs Freund Juryj und ich. Der letzte Toast war auf die Panzer gegangen, die Deutschland der Ukraine geschickt hat, und der nächste musste noch besser werden. „Auf die Deutschen,“ sagte der Kreisratsvorsitzende also. „Auch auf die von damals. Im Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja auch Gute. Manche haben unseren Kindern sogar Bonbons gegeben.“

Wir saßen in Isjum um Andryjs Tisch in Andryjs Keller. Tisch und Keller gehören zu den wenigen Dingen, die noch heil sind in dieser Stadt. Bevor die Russen im April 2022 hier einmarschierten, schossen sie den ganzen März hindurch aus allen Rohren. Wer konnte, haute ab, und wer nicht konnte, kam in diesen Keller, denn das Haus stammt noch aus der Zarenzeit und ist gut gemauert. Nicht alle Häuser in Isjum sind stabil. Viele sind Bauernkaten oder sowjetische Blocks. Ihre Keller sind feucht oder nicht fest genug gebaut, und so tauchten schon am ersten Abend des Krieges Nachbarn bei Andryj auf.

Fast jeder in Isjum kennt Andryj Pleschan. Vor dem Krieg leitete er die Einkaufsgenossenschaft der Dorfläden draußen im Landkreis. Menschen kennen, mit Menschen können gehört zu seinem Job, genau wie das Wissen darüber, wo es noch Schinken gibt oder Nu­deln.

Am ersten Abend stand also schon diese Nachbarin vor seiner Tür. „Meine Großmutter erzählt, dein Keller ist gut“, sagte sie. „Sie erzählt, dass die Leute sich schon im Weltkrieg hier versteckt ha­ben“. Sie setzte ihre Sachen ab. „Ich bleibe.“

Immer mehr kamen und blieben. Während oben die Stadt in Trümmer fiel, wurde es unten Tag für Tag enger. Weil es keinen Strom gab und keine Fenster, war es stockdunkel, aber die Leute richteten sich ein. Manche hatten Hunde mit, andere Papageien. Wenn die Russen nicht schossen, rannten sie ge­bückt mit Eimern zum Fluss, um Wasser zu holen, und wenn sie schossen und man nicht raus konnte, benutzten sie die Eimer als Klo.

Weil die Handys keinen Empfang hatten, liefen manche auch im Surren der Granaten auf den Berg über der Stadt. Vor dem Krieg kamen die Leute hier herauf, um in der Kneipe zu den „Sieben Winden“ Bier zu trinken. Daran war jetzt nicht mehr zu denken, aber oben funktionierte das Netz, und man konnte seinen Lieben sagen, wer noch lebte. Unten beteten sie manchmal zu­sammen, aber wenn die Einschläge zu nah kamen, schwiegen sie. Dann hörte man im Dunkeln nur die Hunde winseln.

Eine Frau gebar ein Kind, Andryj und Juryj halfen. Als sie nicht wussten, was man mit der Nabelschnur macht, fragten sie die Frauen. „Nimm Faden und Schnaps“, sagten die. „Bind sie ab.“ Sie banden ab und alles ging gut.

Juryjs Mutter starb. Sie war dement, und ihre Diabetesmittel waren alle. Die Leute halfen, sie zu waschen und anzuziehen. Sie wickelten sie in einen Teppich und warteten, bis die Russen mit dem Schießen Pause machten. Dann brachten sie sie zum Friedhof.

Die Russen machten die Stadt in dieser Zeit zu einem ihrer zentralen Stützpunkte. Berg und Fluss galten als natürliche Verteidigungslinie. Im Spätsommer aber, als der ukrainische Gegenangriff kam, erlitten sie hier eine der schwersten Niederlagen dieses Krieges. Die Ukrainer hatten getan, als würden sie anderswo angreifen – mit allen Kräften auf Cherson, 560 Kilometer entfernt am Schwarzen Meer.

Als Russland dann überall Truppen abzog, um den Süden zu retten, stießen die Ukrainer unerwartet im Norden vor – auf das entblößte Isjum. Die russischen Soldaten flohen in heller Auflösung, in manchen Kantinen fand man noch ihr Essen auf dem Tisch. Das elfte russische Armeekorps, 12.000 Mann aus Königsberg, wurde fast vollständig aufgerieben, viele Hundert Panzer und Geschütze fielen in die Hände der Ukrainer. Das „Institute for the Study of War“ schrieb damals, die Schlacht bei Isjum sei der größte ukrainische Sieg seit der Verteidigung der Hauptstadt Kiew gleich am Beginn des Krieges.