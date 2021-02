Nawalnyjs Schlusswort : „Einen einsperren, um Millionen einzuschüchtern“

Es war, als herrschte Terroralarm. Ein Großaufgebot der Polizei bewachte das Gebäude des Moskauer Stadtgerichts. Wieder und wieder prüften Beamte Ausweis und Akkreditierung. Andere nahmen auf angrenzenden Straßen, Höfen, sogar in Geschäften Dutzende Menschen fest, bis zum Abend mehr als 350.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Selbst in dem Saal, in dem seit dem Vormittag der Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj vor Gericht stand, bewachte rund ein Dutzend Beamte in stichsicherer Weste mit Knüppel am Gürtel die Zuschauer: Journalisten, Diplomaten westlicher Staaten und, in der ersten Reihe, Nawalnyjs Frau Julija. Letztere stand gerade selbst vor Gericht, erhielt eine Geldbuße wegen Teilnahme an Moskauer Protesten für die Freilassung ihres Mannes am Sonntag. Allein in Moskau wurden dabei mehr als 1800 Menschen festgenommen; im ganzen Land mehr als 5600, so viele wie noch nie.