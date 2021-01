Nawalnyjs Rückkehr : Mit dem Mut der Vergiftung

Aktualisiert am

Allen Drohungen zum Trotz kehrt Alexej Nawalnyj nach Russland zurück. Was Wladimir Putin auch tun mag – jede Reaktion könnte ihn schwach aussehen lassen.

„Der Typ, der keine Angst hat“: Nawalnyj in einem Video auf seinem Instagram-Account. Bild: dpa

Russlands Machthaber bereiten sich auf Alexej Nawalnyjs geplante Rückkehr aus Deutschland vor. Der Moskauer Flughafen Wnukowo, wo Nawalnyj am Sonntagabend, aus Berlin kommend, landen soll, will Journalisten fernhalten, beruft sich auf die epidemiologische Lage.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Die Strafvollzugsbehörde, die Nawalnyj schon zuvor mit der Umwandlung einer alten Bewährungs- in eine Gefängnisstrafe gedroht hatte, hob am Donnerstag hervor, sie habe Nawalnyj zur Fahndung ausgeschrieben und sei „verpflichtet“, ihn festzuhalten, bis das Gericht entscheide. Nawalnyjs Sitzung ist für den 29. Januar anberaumt. Ein Anwalt des Oppositionspolitikers sagte, eine Festnahme des Rückkehrers noch am Flughafen sei möglich.