Nawalnyjs Vergiftung : Ein Cocktail nach dem Geschmack des Geheimdienstes

Zwei russische Soldaten im Jahr 2000 in einem Chemiewaffenlager in der russischen Stadt Gornyj Bild: AP

Seit der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj im vergangenen August während eines Inlandsfluges in Russland mit schwersten Vergiftungssymptomen zusammengebrochen ist, wird die Moskauer Führung unter Präsident Wladimir Putin mit dem Vorwurf konfrontiert, das Attentat organisiert und befohlen zu haben. Ein internationales Rechercheteam hat diesem Vorwurf jetzt neue Details hinzugefügt. Es hat Hinweise darauf vorgelegt, dass mehrere Agenten des russischen Geheimdienstes FSB, die Nawalnyj unmittelbar vor dessen Kollaps in der sibirischen Stadt Tomsk auf Schritt und Tritt beschattet haben, möglicherweise zugleich Fachleute für chemische Kampfstoffe waren. In den Stunden vor und nach dem Attentat sollen sie mit einem geheimen Chemiewaffenzentrum in Moskau in ständigem Kontakt gestanden haben.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Die Recherche wurde vom britischen Rechercheinstitut Bellingcat in Zusammenarbeit mit dessen russischem Partner „The Insider“, dem amerikanischen Fernsehsender CNN und der deutschen Zeitschrift „Der Spiegel“ vorgestellt. Die Autoren leiten aus mehreren Indizienketten die Behauptung ab, dass Russland sein Chemiewaffenprogramm, das es 2010 offiziell beendet haben will, in Wahrheit heimlich weiterführe.