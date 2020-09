Bundesregierung : Nawalnyj mit chemischem Nervenkampfstoff vergiftet

Die Bundesregierung hegt keinerlei Zweifel mehr daran, dass der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden ist und hat die russische Regierung dringlich aufgefordert, sich zu dem Vorgang zu erklären. Außerdem erwägt sie offenkundig eine europäisch abgestimmte Reaktion auf den Vorfall. Die Regierung teilte am Mittwoch mit, auf Veranlassung der Berliner Charité, wo Nawalnyj seit dem 22. August behandelt wird, habe ein Spezial-Labor der Bundeswehr eine toxikologische Untersuchung anhand von Proben des Erkrankten unternommen: „Hierbei wurde der zweifelsfreie Nachweis eines chemischen Nervenkampfstoffes der Nowitschok-Gruppe erbracht.“

Nach der Übermittlung des Ergebnisses hätten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Vizezkanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit den Ministern für Äußeres, Inneres, Justiz, Verteidigung und mit dem Chef des Bundeskanzleramts beraten und „weitere Schritte abgestimmt,“ teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Die Bundesregierung stellt in ihrer Mitteilung weiter fest, es sei „ein bestürzender Vorgang, dass Alexej Nawalnyj in Russland Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff geworden ist“. Der Vorgang sei „auf das Schärfste“ zu verurteilen.

Neben der dringlichen Aufforderung an Moskau, sich zu dem Vorgang zu erklären, bat die Bundesregierung den russischen Botschafter in Berlin ins Auswärtige Amt, um ihm die Untersuchungsergebnisse und die deutsche Haltung zu übermitteln. Weiter hieß es, über das Auswärtige Amt würden die Partner Deutschlands in EU und Nato über die Untersuchungsergebnisse unterrichtet; es werde dann „mit den Partnern im Lichte der russischen Einlassung über eine angemessene gemeinsame Reaktion beraten“. Die Bundesregierung will außerdem mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen Kontakt aufnehmen und sie über die Vorgänge unterrichten.

Alexej Nawalnyj war am 20. August auf einem russischen Inlandsflug plötzlich ins Koma gefallen und zunächst im sibirischen Omsk in einem Krankenhaus behandelt worden. Auf Drängen seiner Familie wurde er in die Berliner Charité gebracht. Die Ärzte gingen dort in einem ersten Befund schon von einer Vergiftung aus, ohne den Giftstoff zunächst genau bestimmen zu können.