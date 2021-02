Vorgehen gegen Demonstranten : Ist die Härte des Kremls nur eine Illusion?

Gerade ist Alexej Nawalnyj zu Haft in einer Strafkolonie verurteilt worden, da kommt der russische Oppositionsführer schon wieder vor Gericht. Am Freitagmorgen wurde er aus dem Untersuchungsgefängnis „Matrosenruhe“ in ein Moskauer Gericht gebracht. In diesem Strafverfahren geht es um Verleumdung. Als Kreml-Medien im vergangenen Frühsommer für die Verfassungsreform warben, mit der Wladimir Putin bis 2036 Präsident bleiben kann, hatte Nawalnyj sich auf Twitter und Telegram über einen einminütigen Werbefilm des Staatssenders RT lustig gemacht, in dem Russen aus verschiedenen Lebensaltern und Berufen für die Änderungen warben.

Nawalnyj hatte die Teilnehmer solcher Filme allgemein als „käufliche Kriecher“ bezeichnet. Die Anklage vom August konzentriert die angebliche Verleumdung aber nur auf einen Teilnehmer des Films, der ein Veteran des Zweiten Weltkriegs sei, offenbar im Vertrauen auf öffentliche Empörung. Das Strafmaß für Verleumdung wurde kürzlich auf bis zu zwei Jahre Haft heraufgesetzt; allerdings sollte, wenn das Gericht das auch in Russland geltende strafrechtliche Rückwirkungsverbot achtet, Nawalnyj noch die zuvor gültigen Strafen drohen, eine Geldstrafe oder gemeinnützige Arbeit.

Um das Gerichtsgebäude hatten Sicherheitskräfte Stellung bezogen, wie schon am Dienstag vor der Verurteilung Nawalnyjs zu zwei Jahren und acht Monaten Haft. Allerdings hatten Nawalnyjs Mitstreiter am Donnerstagabend angekündigt, erst im Frühling und Sommer wieder zu Demonstrationen aufrufen zu wollen. „Eine Protestwelle muss man auf einem Höhepunkt beenden. Wenn wir absinken, frustriert das alle“, sagte Leonid Wolkow, der Leiter von Nawalnyjs Netz von „Stäben“ genannten Vertretungen in Russland, in einem Youtube-Auftritt. An den aus Behördensicht illegalen Demonstrationen für Nawalnyjs Freilassung hatten sich am 23. und 31. Januar Zehntausende Russen im ganzen Land beteiligt.

Nach Nawalnyjs Verurteilung zu Lagerhaft auf Grundlage eines Urteils, das laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf einem konventionswidrigen Verfahren beruhte, zogen in der Nacht zum Mittwoch neuerlich Tausende durch Moskau und Sankt Petersburg. Insgesamt wurden mehr als 10.000 Personen festgenommen, zahlreiche Verfahren um Ordnungswidrigkeiten mit Arreststrafen sowie mehr als 50 Strafverfahren eröffnet.

Wolkow sagte nun, bei wöchentlichen Protesten „bekommen wir weitere Tausende Arrestanten und Hunderte Verprügelte“. Er fügte hinzu, die Arbeit der Stäbe Nawalnyjs werde paralysiert und es werde unmöglich, sich auf die Wahl zum Unterhaus im September vorzubereiten. „Das ist nicht das, worum uns Alexej bittet“, sagte Wolkow. Es gelte, sich auf das „kluge Abstimmen“ zu konzentrieren, ein von Nawalnyj beworbenes Wahlempfehlungssystem, um der Machtpartei „Einiges Russland“ Stimmen zu nehmen. Wolkow versprach, Nawalnyj mit „internationalem Druck“ aus dem Gefängnis zu holen, und rief die Europäische Union auf, „Putins Geld“ im Westen aufzuspüren.

Der amerikanische Präsident Joe Biden rief in seiner ersten außenpolitischen Rede dazu auf, Nawalnyj unverzüglich freizulassen; zuvor hatten dies andere westliche Staats- und Regierungschef gefordert. Der frühere polnische Solidarność-Führer und spätere Präsident Lech Walesa schlug Nawalnyj für den Friedensnobelpreis vor, der ihm selbst 1983 zugesprochen wurde. Nawalnyj sei der „wichtigste russische Streiter gegen Korruption, führt einen Kampf mit dem Totalitarismus für die Ideale der Demokratie, für Grundrechte, Freiheiten des Menschen und die Herrschaft des Rechts, genauso wie ich im kommunistischen Polen vor einigen Jahrzehnten gekämpft habe“, hieß es in einem Brief, den polnische Medien zitierten.