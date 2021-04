Schimpft über Putin : Nawalnyj erstmals nach Hungerstreik wieder vor Gericht

Nach dem Hungerstreik: Alexej Nawalnyj wurde am Donnerstag per Video zugeschaltet. Bild: dpa

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalnyj ist erstmals nach der Beendigung seines mehr als dreiwöchigen Hungerstreiks wieder in der Öffentlichkeit erschienen. Er wirkte dabei körperlich stark gezeichnet. Per Videoverbindung wurde der 44 Jahre alte Oppositionspolitiker am Donnerstag zu einer Gerichtsanhörung dazugeschaltet. Er schien merklich abgemagert und ausgezehrt, sein Schädel war fast kahlgeschoren, Nach Angaben von einem seiner Anwälte hat er in der Haft rund 20 Kilo an Gewicht verloren.

Bei der Gerichtsanhörung ging es um Nawalnyjs Berufung gegen ein Urteil in einem Verleumdungsprozess. Dem Kritiker von Präsident Wladimir Putin wird vorgeworfen, einen Veteranen des Zweiten Weltkriegs als Verräter und korrupten Lakaien verleumdet zu haben. Der ehemalige Rotarmist hatte im vergangenen Jahr für Verfassungsreformen geworben, die es Putin erlauben, nach 2024 für zwei weitere Amtszeiten zu kandidieren.

Er nennt Putin einen „diebischen König“

Nawalnyj zeigte sich weiter kämpferisch und griff Putin und die russische Justiz wieder mit Korruptionsvorwürfen scharf an. Putin sei ein „diebischer König“, der sich bis zum Ende an der Macht halten wolle. „Weitere zehn Jahre werden kommen, ein gestohlenes Jahrzehnt wird kommen“, unterbrach Nawalnyj den Richter und wurde von diesem gerügt. Nawalnyj merkte zudem an, dass er zuvor in ein Badehaus gebracht worden sei, um für die Anhörung „anständig“ auszusehen. Er sei aber „ein furchtbares Skelett“ und wiege so wenig wie zu seiner Schulzeit. Nawalnyj hatte am Freitag seinen am 31. März begonnenen Hungerstreik beendet.

Vor einem anderen Gericht fand ebenfalls am Donnerstag eine Anhörung zu einem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, die Nawalnyjs Anti-Korruptionsstiftung FBK und das Netzwerk regionaler Organisationen des Kreml-Kritikers als „extremistisch“ einstufen lassen will. In der Folge würde die Arbeit der Organisationen komplett verboten. Mitgliedern und Unterstützern würden lange Haftstrafen drohen.

Der Chef des Netzwerks der Regionalbüros, Leonid Wolkow, kam der Entscheidung am Donnerstag zuvor und erklärte in einem Video in den Online-Medien die Auflösung der Organisation. Einige der 37 Büros würden ihre Aktivitäten aber als unabhängige politische Organisationen fortsetzen. Am Montag hatte die russische Justiz bereits ein vorläufiges Tätigkeitsverbot für die Nawalnyj-Organisationen verhängt.