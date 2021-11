Opposition in Russland : Erstes „Extremismus“-Verfahren wegen Unterstützung Nawalnyjs

Seitdem ein Moskauer Gericht im vergangenen Juni drei Organisationen Alexej Nawalnyjs als „extremistisch“ verboten hat, wurde mit entsprechenden Strafverfahren gegen die Anhänger des inhaftierten russischen Oppositionsführers gerechnet. Seit Ende September wird gegen Nawalnyj und dessen prominenteste Mitstreiter wegen Gründung und Führung einer „extremistischen“ Gemeinschaft auch formal ermittelt. Doch diejenigen von ihnen, die nicht in anderer Sache in Russland in Haft sitzen, sind ins Ausland geflohen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Mit Lilija Tschanyschewa aus Ufa im Südosten des europäischen Teils Russlands ist nun das erste Opfer der kommenden „Extremismus“-Verfahren um Nawalnyj gefunden worden. Die Wahl der Strafverfolger vom Sitz des Ermittlungskomitees in Moskau bezeugt den Wunsch des Regimes, Russen, die sich gegen Korruption und für demokratische Wahlen eingesetzt haben, nicht nur zu bestrafen, sondern zu quälen – und so ihre Sympathisanten maximal einzuschüchtern.

Nawalnyj im Wahlkampf geholfen

Am Dienstagmorgen informierte Tschanyschewa in ihrer letzten Botschaft in sozialen Netzen über die Razzia bei ihr. Am Mittwochabend kam sie vor ein Gericht in Ufa, gab dort an, schwanger zu sein. Untersuchungshaft wurde dennoch verhängt; Tschanyschewa wird nach Moskau verlegt; ihr drohen sechs bis zehn Jahre Haft, nur aufgrund der Verbindung zu einer Organisation, deren „Extremismus“ in einem geheim gehaltenen Verfahren festgestellt und mit der Vorbereitung einer „Farbenrevolution“ begründet wurde.

Die 39 Jahre alte Tschanyschewa leitete die Vertretung Nawalnyjs in ihrer Heimatstadt bis zur Auflösung; diese erfolgte schon im April im Vorgriff auf das Verbot, in der Hoffnung, Strafverfahren zu vermeiden. Für die schon immer risikoreiche und aufgrund der Finanzierung durch Spenden spärlich entlohnte Stelle im „Stab“ hatte Tschanyschewa 2017 eine Karriere bei internationalen Wirtschaftsprüfern aufgeben, die sie in Moskau begonnen und in Ufa fortgesetzt hatte.

Dort hatte Tschanyschewa 2012 einen Ableger von Nawalnyjs Fortschrittspartei gründen wollen, allerdings ließen die Behörden die Partei nicht zu. 2013 half die junge Frau Nawalnyj als Freiwillige im Wahlkampf um das Moskauer Bürgermeisteramt. Jetzt berichtete Tschanyschewas Anwalt, in den Ermittlungsakten fänden sich etwa Fotos mit Plakaten, auf Demonstrationen oder an der Seite Nawalnyjs. An die Stelle seiner Mandantin könne man jeden Leiter jedes der mehr als drei Dutzend Stäbe setzen.

Genau darum geht es den Ermittlern. Razzien gab es allein am Dienstag bei elf weiteren Mitstreitern Nawalnyjs; sie wurden erst einmal als „Zeugen“ wieder freigelassen, aber das kann sich jederzeit ändern. Verfolgt werden sogar die Anwälte, die Nawalnyjs Strukturen im Verbotsverfahren vertraten; ihr Leiter, Iwan Pawlow, musste nach Georgien fliehen. Leonid Wolkow, Nawalnyjs exilierter und nun unter anderem im „Extremismus“-Verfahren beschuldigter Stabschef, schrieb auf Facebook, Tschanyschewa habe nach der von ihr schweren Herzens vorgenommenen Auflösung des Ufaer Stabes neu angefangen und sich auftragsweise mit Makramee beschäftigt, einer aus dem Orient stammenden Knüpftechnik. Jetzt habe sie das „alte Leben“ eingeholt, schrieb Wolkow: Die „Lumpen“ aus dem Ermittlungskomitee schickten sich an, das Leben einer jungen Frau zu zerstören, die „hundertmal schlauer und tausendmal cooler“ als sie selbst sei.