Wegen Betrugs : Russisches Gericht spricht Putin-Gegner Nawalnyj abermals schuldig

Ein Moskau Gericht hat den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalnyj in einem weiteren umstrittenen Prozess schuldig gesprochen. In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren sprach die Richterin den bekanntesten Gegner von Kremlchef Wladimir Putin unter anderem wegen Betrugs in besonders großem Umfang für schuldig. Das meldete die Agentur Interfax am Dienstag aus der Verhandlung. Die russische Staatsanwaltschaft hatte beantragt, Nawalnyj wegen Betrugs und Missachtung des Gerichts für 13 Jahre in ein Hochsicherheitsgefängnis zu verlegen.

Nawalnyj habe sich auf dem „Weg der Täuschung und des Missbrauchs von Vertrauen das Vermögen von Fremden“ erschlichen, so die Richterin Margarita Kotowa. Die Staatsanwaltschaft hatte überdies erklärt, Nawalnyj habe in der Haft Verbrechen begangen und sei somit zum Wiederholungstäter geworden. Nawalnyj hatte zuletzt wiederholt zu Protesten gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine aufgerufen.

Das Strafmaß für den 45 Jahre alten Oppositionspolitiker war zunächst unklar. Nawalnyjs Anwälte weisen die Vorwürfe zurück und sprechen von „politischer Verfolgung“. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International verurteilten den Prozess als Farce. Verantworten musste sich der zweifache Familienvater diesmal wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern für seine inzwischen in Russland verbotene Anti-Korruptionsstiftung und wegen Beleidigung einer Richterin in einem früheren Verfahren. Nach Angaben seiner Unterstützer drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Der Putin-Gegner verbüßt bereits eine zweieinhalbjährige Haftstrafe in einem Straflager in Pokrow rund 100 Kilometer östlich von Moskau. Dort wurde auch der Prozess abgehalten.

Nawalnyj war im August 2020 auf einem innerrussischen Flug zusammengebrochen. Zunächst wurde er in Russland behandelt, dann in die Berliner Charité verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift festgestellt. Die Regierung in Moskau wies Vorwürfe zurück, russische Behörden hätten versucht, den Oppositionellen zu ermorden. Nawalnyj wurde im Januar 2021 bei der Rückkehr in seine Heimat festgenommen und wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen verurteilt.