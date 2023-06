Vor Gipfel in Vilnius : NATO will Ukraine-Rat einrichten

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf einer Pressekonferenz vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel am 14. Juni 2023 Bild: EPA

Die NATO will ihre Beziehungen zur Ukraine diplomatisch aufwerten und die bisherige gemeinsame Kommission in einen Rat umwandeln. Ein förmlicher Beschluss der Botschafter der 31 Mitgliedstaaten war jedoch zunächst nicht möglich, weil sich nach F.A.Z.-Informationen ein Land dagegen stemmte, um weitere Zugeständnisse zugunsten Kiews zu erreichen.

Die Einrichtung eines NATO-Ukraine-Rats wird in Kreisen der Allianz als „Trostpreis“ dafür gesehen, dass Kiew beim bevorstehenden Gipfeltreffen der Allianz in Vilnius Mitte Juli keine Einladung zur Mitgliedschaft, verbunden mit einem Zeitplan, bekommen wird. Dies hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kürzlich beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau gefordert. Gleichwohl wird erwartet, dass Selenskyj nach Vilnius kommt und der Rat dort erstmals zusammentritt.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch, dass man noch an Entscheidungen arbeite, die dann in Vilnius verkündet werden sollen; dazu gehöre die Stärkung der politischen Zusammenarbeit mit der Ukraine. Zwischen einer Kommission und einem Rat gebe es einen großen Unterschied, denn bisher träfen die Verbündeten einen Partner. In einem Rat könne man dagegen gleichberechtigt Entscheidungen treffen und Untergruppen einrichten.

Deutschland will keine Zusage geben

Formales Vorbild dafür ist der NATO-Russland-Rat, der allerdings seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr zusammengekommen ist und nur selten konstruktiv gearbeitet hat. Im Jahr 1997 hatte die NATO mit Russland eine Grundakte und mit der Ukraine eine gemeinsame Charta vereinbart. Darauf gehen die unterschiedlichen Strukturen zurück. In der NATO dringen insbesondere die baltischen Staaten und Polen darauf, Kiew eine Zusage zu geben, dass es nach dem Krieg bald Mitglied der Allianz werden könne. Die Vereinigten Staaten, Deutschland und andere wichtige Verbündete lehnen das ab, vor allem mit dem Verweis, dass nicht absehbar sei, wann und wie der Krieg ende.

Stoltenberg äußerte sich zurückhaltend zu der ukrainischen Offensive, die vor gut einer Woche begonnen hat. Man sei noch in den „frühen Tagen“ und wisse nicht, „ob dies ein Wendepunkt im Krieg sein wird“. Die ukrainischen Truppen kämen voran und würden besetzte Gebiete befreien. „Wir wissen, dass die Ukraine umso bessere Karten in den Verhandlungen haben wird, je erfolgreicher sie ist“, sagte Stoltenberg. Es sei normal, dass die Streitkräfte des Landes trotz ihrer westlichen Ausrüstung Verluste erlitten.

Erdoğan bremst weiterhin Schweden aus

An diesem Donnerstag werden die Verteidigungsminister der NATO und weiterer Staaten im Rahmen der Ukraine-Kontaktgruppe über weitere Militärhilfe für die Ukraine beraten. Das Treffen im sogenannten Ramstein-Format findet in Brüssel statt. Anschließend kommt die NATO-Ukraine-Kommission auf Ministerebene zusammen, bevor die Minister am Freitag das Gipfeltreffen in Vilnius vorbereiten.

Mit Blick auf den NATO-Beitritt Schwedens sagte Stoltenberg, dass eine Einigung mit der Türkei bis Vilnius weiter möglich sei. Ein Treffen von Unterhändlern der Türkei und Schwedens am Mittwoch in Ankara sei konstruktiv verlaufen und habe „einige Fortschritte“ gebracht. Dies habe ihm sein Kabinettschef bestätigt, der daran teilnahm. Derweil dämpfte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Erwartungen auf eine rasche Zustimmung. Das Land müsse „seinen Teil leisten“, sagte Erdoğan. Eine der Ankaras Bedingungen ist die Ausweisung kurdischer Aktivisten aus Schweden, welche die Türkei als „Terroristen“ einstuft. „Wenn ihr euch darum nicht kümmert, können wir in Vilnius nicht ‚Ja’ sagen“, sagte Erdoğan.