Die Außenminister der NATO sprechen in in dieser Woche über viele Themen. Als sie am Mittwoch abermals zusammenkamen, stand vor allem die Vorbereitung des Gipfeltreffens Mitte Juli auf der Tagesordnung. Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Vilnius eingeladen und könnte erstmals persönlich teilnehmen. Doch welches Signal soll die Ukraine bekommen? Auch über ihre Ambitionen, mehr für Verteidigung auszugeben, und den Umgang mit China sprachen die Minister. Sie trafen sich mit den Kollegen ihrer vier Indopazifikpartner Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea, deren Regierungschefs ebenfalls nach Vilnius geladen sind. Aber die wohl wichtigste Entscheidung, die dort fallen soll, blieb weiter völlig offen: Wer folgt Jens Stoltenberg als Generalsekretär?

Diese Debatte läuft schon seit zwei Jahren. Eigentlich wollte der Norweger Ende vorigen Jahres an die Spitze der norwegischen Zentralbank wechseln, so war es Anfang Februar 2022 bekannt gegeben worden. Dann kam der Ukraine-Krieg und die Allianz setzte auf ihren bewährten Anführer. Ein paar Wochen später wurde sein Vertrag um ein Jahr verlängert, bis zum 30. September dieses Jahres.

Stoltenberg verzichtete auf viel Geld, musste aber nicht lange gebeten werden. Er ist ein pflichtbewusster Mann und hat das Bündnis seit seinem Amtsantritt 2014 auf die Bedrohung durch Russland ausgerichtet. Noch einmal verlängern will er allerdings nicht. Er wolle nach Norwegen zurück, sagte er zuletzt, und seine Sprecher dementierten alle anderslautenden Gerüchte, bevor sie sich ausbreiten konnten.

Von der Leyen hätte die nötige Erfahrung

Es muss also ein Nachfolger gefunden werden, am besten: eine Nachfolgerin. Das war schon der Wunsch vieler Staaten, als die Suche begann. Es sei an der Zeit, dass endlich die erste Frau an die Spitze des Bündnisses trete, das politisch wie militärisch stets von Männern geführt wurde. Einige Namen verglühten schnell, etwa Theresa May. Andere werden immer noch genannt, darunter die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas und Zuzana Čaputová, Präsidentin der Slowakei. Aus Kanada wurden die Außenministerin Mélanie Joly und die stellvertretende Ministerpräsidentin Chrystia Freeland ins Gespräch gebracht. Durch die Brüsseler Blase geisterte Ursula von der Leyens Name. Auch der Sanna Marins fiel sofort, nachdem sie von ihren Posten zurückgetreten war und Finnland nun zur Allianz gehört. Allerdings erst seit einem Tag, das ist keine so gute Ausgangslage.

Nach Stoltenberg wird eine Person mit Erfahrung gesucht. Die hätte von der Leyen zweifellos, als Krisenmanagerin und als Verteidigungsministerin. Allerdings läuft ihr Vertrag an der Spitze der EU-Kommission noch bis Dezember nächsten Jahres, und sie kann sich gute Chancen auf eine zweite Amtszeit ausrechnen. Das ließ die Dementis ihrer Mitarbeiter glaubwürdig erscheinen. Was die Kanadierinnen angeht, gibt es ein anderes Problem: Da der militärische Oberbefehlshaber stets aus den USA kommt, erhebt Europa Anspruch auf den Posten des politischen Führers. Kanada fällt da durchs Raster. Zu Recht, sagen einige EU-Diplomaten, schließlich wende das Land nur 1,3 Prozent für Verteidigung auf.

Mark Rutte weist Ambitionen von sich

Über Čaputová heißt es, sie habe zu wenig Profil, über Kallas, sie habe zu viel Profil. Die Estin stehe für die Konfrontation mit Russland. „Appeasement gegenüber Russland wird die Bestie nur noch hungriger machen“, sagte ihr Außenminister, als er in Brüssel nach seinem Wunsch für Stoltenbergs Nachfolge gefragt wurde. Doch das geht einigen zu weit. Stoltenberg hat die Allianz umsichtig aus dem Krieg herausgehalten, dabei soll es bleiben.

So zirkulieren nun auch wieder Männernamen. Mark Rutte ist immer darunter, auch wenn der niederländische Ministerpräsident konsistent alle Ambitionen auf ein anderes Amt von sich weist. Klaus Johannis wird genannt, der rumänische Präsident. Die Briten wiederum pushen Ben Wallace, ihren Verteidigungsminister. Offen nennen Diplomaten ihn nicht. Sie zählen aber lauter Kriterien auf, die er erfüllen würde, insbesondere jenes, das Stoltenbergs Nachfolger aus einem Land kommen sollte, das mehr als zwei Prozent seiner Wirtschaftskraft für Verteidigung aufwendet.

Das gewichtigste Wort hat freilich das mächtigste Mitglied. Gegen den Willen der Vereinigten Staaten geht nichts im Bündnis. Noch hält sich Washington bedeckt. Falls Präsident Joe Biden schon sondiert, ist darüber nichts durchgesickert. Weshalb einige doch über eine vierte Amtszeit für Stoltenberg nachdenken. Bei der letzten Verlängerung hatten sich viele Verbündete für zwei weitere Jahre ausgesprochen. Dass es dann nur eines wurde, setzte Frankreich durch. Paris argumentierte, dass man die Besetzung nicht von der Dauer des Kriegs gegen die Ukraine abhängig machen könne.