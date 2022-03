NATO-Treffen in Brüssel : Die rote Linie ist die Grenze der Mitgliedstaaten

Wie würde die NATO reagieren, wenn es in der Ukraine zu einer Giftgasattacke käme? Beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel scheint die Antwort eindeutig: Auch dann würde die Allianz nicht eingreifen.

Eindringlich hat Jens Stoltenberg vor einem russischen Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine gewarnt. Man sei besorgt, dass Moskau einen Vorwand suche und womöglich unter falscher Flagge einen solchen Angriff einfädeln könne, sagte der NATO-Generalsekretär, bevor die Verteidigungsminister der Allianz am Mittwoch in deren Brüsseler Hauptquartier zusammenkamen. Die Sorge kommt nicht von ungefähr. Am vorigen Freitag hatte Moskau den UN-Sicherheitsrat einberufen und die Gefahr einer „unkontrollierten Verbreitung biologischer Kampfstoffe von der Ukraine aus“ heraufbeschworen. Während der „Spezialoperation“ dort habe man „Belege“ dafür gefunden, dass in höchster Not Spuren eines vom Pentagon finanzierten „militärisch-biologischen Programms“ beseitigt worden seien, behauptete das russische Verteidigungsministerium.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Offensichtlich handelt es sich dabei um eine Verschwörungstheorie, die sich – wie üblich – gar nicht überprüfen lässt. Was sollen Belege für beseitigte Spuren sein? Im Raum steht deshalb der Verdacht, dass Russland derlei Behauptungen in die Welt setzt, um nach einem Giftgasangriff der ukrainischen Seite die Schuld zuzuschieben. Dieses Muster ist aus Syrien bekannt. Dort sind etliche Fälle des Einsatzes von Chlorgas und Sarin durch syrische Regime dokumentiert – wenn sich dies nicht leugnen ließ, wurden stets oppositionelle Kräfte beschuldigt. Und natürlich hat Moskau selbst schon geächtete Kampfstoffe ein gesetzt, etwa das Nervengift Nowitschok gegen den Oppositionspolitiker Alexej Nawalnyj und den früheren Agenten Sergej Skripal.

Wie aber würde die Allianz reagieren, wenn es in der Ukraine zu einer Giftgasattacke käme? Der amerikanische Präsident Joe Biden drohte vorige Woche abstrakt, dafür werde Russland einen „hohen Preis“ zahlen müssen. Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte, das wäre ein „Game-Changer“, ein Paradigmenwechsel. „Auf jeden Fall müssten sich die NATO und ihre Anführer an einen Tisch setzen und ernsthaft darüber nachdenken, was zu tun ist, denn dann wird es gefährlich.“ Stoltenberg reagierte nordisch kühl, als er am Dienstag dieselbe Frage gestellt bekam. Er wolle nicht über eine militärische Antwort von NATO-Seite spekulieren, sagte er, außer klarzustellen, „dass es die hauptsächliche Verantwortung der NATO ist sicherzustellen, dass wir alle Verbündeten verteidigen und schützen“.

Was, genau genommen, eine ziemlich klare Antwort war: Nein, die Allianz würde sich auch durch das unvorstellbare Grauen eines Bio- oder Chemiewaffenangriffs nicht in den Konflikt in der Ukraine hineinziehen lassen. Denn die ist nun mal kein Mitglied. Diplomaten bestätigten diese Linie. „Wir werden kühlen Kopf bewahren“, sagte der Vertreter eines Landes, das nicht im Ruf steht, militärisch verzagt zu sein. Die Allianz würde einen Chemiewaffeneinsatz gewiss in schärfster Form verurteilen, aber nicht in den Krieg eingreifen. „Man sollte nicht so auf etwas Grauenhaftes reagieren, dass man etwas noch Grauenhafteres erzeugt.“ Das noch Grauenhaftere wäre eine direkte Konfrontation der NATO mit Russland, der dritte Weltkrieg, dann zwischen Atommächten. In diese Konfrontation würde sich die Allianz erst begeben, wenn ihr eigenes Bündnisgebiet angegriffen wird. Der Verteidigungsminister des kleinsten Mitgliedslands Luxemburg, Francois Bausch, brachte das am Mittwoch so auf den Punkt: „Die rote Linie ist die Grenze der Mitgliedstaaten der NATO.“