Stoltenberg am Samstag in Brüssel Bild: dpa

Unter „Any other business“ beschlossen die NATO-Botschafter die wichtigste Personalie der Allianz. „Die NATO-Verbündeten sind am Dienstag übereingekommen, das Mandat von Generalsekretär Jens Stoltenberg um ein weiteres Jahr zu verlängern, bis 1. Oktober 2024“, teilte der Nordatlantikrat mit. Die Entscheidung werde von den Staats- und Regierungschefs beim bevorstehenden Gipfeltreffen in Vilnius bestätigt werden.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Eine Debatte war nicht mehr nötig gewesen, informell hatten sich die Vertreter der 31 Mitgliedstaaten schon Ende voriger Woche darauf verständigt. Stoltenberg teilte mit, er fühle sich „geehrt“. Zuletzt hatte es so ausgesehen, als müsse der 64 Jahre alte Sozialdemokrat mit vorgehaltener Waffe gezwungen werden, ein weiteres Jahr in Brüssel zu bleiben. „Ich strebe keine weitere Verlängerung an“, das war seine Standardantwort, wenn er danach gefragt wurde.

Nur einmal versprach er sich. Über seine Zukunft würden die Mitgliedstaaten entscheiden, sagte er Mitte Juni beim Verteidigungsministertreffen. Seine Mitarbeiter versuchten das sogleich herunterzureden, aber es war das sicherste Zeichen dafür, dass er bleiben würde. Und zwar aus freiem Willen. Denn so kann er noch den großen Jubiläumsgipfel im Juli 2024 mitmachen, wenn das Bündnis am Gründungsort Washington seinen 75. Geburtstag feiert.

Stoltenberg verzichtete auf Posten bei Zentralbank

Stoltenberg wird dann mehr als zehn Jahre im Amt gewesen sein und jene Dekade geprägt haben, in der sich die Allianz wieder auf ihren Kern besinnen musste: die Landes- und Bündnisverteidigung. Nur der Niederländer Joseph Luns war noch länger im Amt, das ist mehr als fünfzig Jahre her. Im Februar vorigen Jahres hatte Stoltenberg schon einen neuen Job angenommen. Die norwegische Regierung ernannte ihn, den früheren Ministerpräsidenten, zum neuen Gouverneur der Zentralbank, im Dezember sollte er die Geschäfte übernehmen. Doch dann überfiel Russland die Ukraine, und in dieser heiklen Lage schwand der Appetit in der Allianz auf einen Personalwechsel. Genau einen Monat nach Kriegsbeginn wurde sein Vertrag verlängert.

Stoltenberg verzichtete auf ein deutlich höheres Gehalt in Norwegen und auf die Nähe zu seiner Frau. Ingrid Schulerud ist eine norwegische Spitzendiplomatin, von 2015 bis 2019 war sie Botschafterin in Belgien, seither arbeitet sie wieder im Außenministerium in Oslo. Unglücklich wirkte Jens, wie ihn die Diplomaten nennen, trotzdem nicht. Er wusste, dass die NATO gerade eine Art Wiedergeburt erlebte und es ein Privileg war, diesen Prozess gestalten zu dürfen.

Seinerzeit wäre er schon dazu bereit gewesen, um zwei Jahre zu verlängern. Alle Verbündeten wollten das, in der Erwartung eines längeren Krieges, nur einer nicht. Man könne diese Entscheidung nicht von Putin abhängig machen, argumentierte Paris, außerdem sei es jetzt mal Zeit für eine Frau. Es war einer dieser typisch französischen Auftritt in der Allianz: auf Eigenständigkeit bedacht, in kritischer Distanz zum Konsens der anderen.