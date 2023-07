Auf dem NATO-Gipfel in Vilnius waren zwei Entwicklungen zu beobachten, die mindestens genauso wichtig sind wie die dort getroffenen formalen Beschlüsse. Zum einen stieß die Ukraine mit ihrer robusten Forderungsdiplomatie zum ersten Mal gegen eine Wand. Auch mit einem wütenden Tweet gelang es Selenskyj nicht mehr, der Allianz eine halbwegs konkrete Zusage für einen Beitritt abzutrotzen. Das ist kein Wunder, denn anders als bei den Waffenlieferungen geht es hier um eine Frage, welche die Sicherheit der NATO unmittelbar berührt, Stichwort Beistandspflicht. Die Sorge, doch irgendwie in den Konflikt hineingezogen zu werden, und sei es in einer fernen Zukunft, war bei vielen Verbündeten zu groß.

Noch bedeutender ist, wie diese Frage geklärt wurde: nämlich mit einem amerikanischen Machtwort. In den vergangenen Monaten ist gelegentlich die These vertreten worden, die Gewichte in der Allianz hätten sich durch den Ukrainekrieg verschoben, weg vom alten atlantischen Kern hin nach Osteuropa; Meinungsführer seien jetzt Länder wie Polen. In Vilnius sah man aber wieder die NATO, wie sie im Grunde schon immer war: ein Bündnis unter unangefochtener Führung Amerikas, auf dessen militärischer Stärke es ruht. Dass auch Deutschland, inzwischen der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine, in der Beitrittsfrage den Ton angab, zeigt, dass die alte Hackordnung in der NATO noch nicht ganz untergegangen ist.

Kein historischer Ausreißer

In einer Hinsicht unterscheidet sich die heutige Allianz allerdings von der des Kalten Krieges. Amerika ist wieder die Garantiemacht eines (selbst verschuldet) schwachen Europas, aber es ist nicht dasselbe Amerika wie im 20. Jahrhundert. Das betrifft nicht nur das Phänomen Trump, das in Europa zu viele als historischen Ausreißer oder Betriebsunfall einer im Kern weltoffen gesinnten Gesellschaft verstanden haben.

Die Vereinigten Staaten zeigen Merkmale einer überdehnten Macht, vom teilweisen Rückzug aus strategisch wichtigen Weltregionen über protektionistische Tendenzen bis zum Haushaltsstreit auf dem Kapitol. Man sollte nicht vergessen, dass sich Amerika erst spät in seiner Geschichte für die Rolle der Weltmacht entschied. Der Isolationismus, der nun vor allem einen Teil der Republikanischen Partei ergriffen hat, gehörte zu den Gründungsidealen der Nation.

Deshalb steht auch für Europa viel auf dem Spiel, wenn Amerika im nächsten Jahr wieder den Präsidenten wählt. Trump will bekanntlich noch einmal antreten. Derzeit sieht es nicht so aus, dass ihn seine Prozesse davon abhalten können. In seiner üblichen Großsprecherei hat er gesagt, er könne den Ukrainekrieg an einem Tag beenden. Was das genau bedeuten würde, weiß er vermutlich nicht mal selbst. Nach einer fortgesetzten Unterstützung der Ukraine klingt es aber nicht. Auch Trumps aussichtsreichster Rivale in der eigenen Partei, Ron DeSantis, ist schon mit ukrainekritischen Äußerungen aufgefallen. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das nur Wahlkampftaktik ist, schon gar nicht bei Trump. Unter republikanischen Wählern wächst die Ablehnung der Ukrainehilfe. Europa hatte in den vergangenen Jahren mehr ein Bündnis mit Biden als mit Amerika.

China gilt als wahres Problem

Noch etwas hat sich geändert im Vergleich zum Kalten Krieg. Die Eindämmung Russlands ist selbst für den amtierenden Präsidenten nur noch die zweite Priorität, zumindest mittel- bis langfristig. Dass China das wahre Problem sei, darüber herrscht im zerstrittenen Washington sogar ein parteiübergreifender Konsens. In Deutschland nimmt man das vor allem als mögliches Problem der eigenen Handelsbeziehungen wahr, was die Sache aber verkürzt.

Im Kern ist der wachsende sino-amerikanische Konflikt ein ernstes potentielles Sicherheitsproblem für Europa. Die USA werden sich schwertun, zwei große Kriege gleichzeitig zu führen, sie planen nicht mal mehr dafür. Käme es also in Asien zu einer militärischen Auseinandersetzung, etwa über Taiwan, dann bestünde die reale Gefahr, dass Amerika in Europa nicht mehr voll handlungsfähig ist, womöglich über Jahre. Einer wie Putin würde sich so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Man hat nicht den Eindruck, dass die deutsche „Zeitenwende“ mit solchen Szenarien rechnet. In der nu­kle­aren Frage kann Deutschland aus eigener Kraft nicht viel tun, aber Schutz für das Land und die Verbündeten bietet auch eine deutlich erhöhte konventionelle Verteidigung. In Vilnius hat die Bundesregierung einer Verschärfung des Zweiprozentziels der NATO zugestimmt, es muss jetzt „mindestens“ erreicht werden. In Deutschland ist es aber immer noch ein unerfülltes Versprechen der Ampel, und was nach dem „Sondervermögen“ kommt, ist sowieso völlig offen. Haben in Berlin wirklich alle verstanden, dass kein Weg zurückführt in die Welt vor dem 24. Februar 2022?