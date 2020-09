Vergiftung von Nawalnyj : „Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will nach der von einem Bundeswehr-Labor nachgewiesenen Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalnyj mit Deutschland und allen übrigen Bündnispartnern mögliche Folgen erörtern. „Die Nato sieht jeden Einsatz von chemischen Waffen als eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit“, erklärte Stoltenberg am Mittwochabend in Brüssel.

Dass Nawalnyj nach Angaben der deutschen Regierung Opfer eines Angriffs mit einem Nervenkampfstoff geworden sei, nannte Stoltenberg schockierend. „Und ich verurteile das scharf.“ Die Nutzung eines militärischen Nervengifts mache eine volle und transparente Untersuchung der russischen Behörden umso dringlicher. „Die Verantwortlichen müssen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden“, erklärte Stoltenberg.

„Völlig inakzeptabel und ein Bruch internationalen Rechts“

Die Bundesregierung sieht es nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalnyj mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Mittwoch von einem „versuchten Giftmord“. Nawalnyj war am 20. August auf einem Flug in Russland plötzlich ins Koma gefallen und später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt worden. Nach Angaben der Charité ist sein Gesundheitszustand weiter ernst.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat die nachgewiesene Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers ebenfalls als abscheulichen und feigen Akt kritisiert. „Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, forderte von der Leyen am Mittwoch auf Twitter. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte, die Europäische Union verurteile die Tat auf das Schärfste. Er sprach von einem Attentat. Das verwendete militärische Nervengift der Nowitschok-Gruppe sei von der Sowjetunion und später von Russland entwickelt worden. „Der Einsatz chemischer Waffen ist völlig inakzeptabel und ein Bruch internationalen Rechts“, erklärte Borrell in Brüssel. Auch er verlangte von Russland Aufklärung und Verurteilung der Täter.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian forderte ebenfalls Aufklärung. Er sei bestürzt angesichts der Informationen aus Deutschland, teilte Le Drian am Mittwoch mit. Der Einsatz des militärischen Nervengifts der Nowitschok-Gruppe sei schockierend und verantwortungslos. Frankreich stehe nun im engen Kontakt mit den deutschen Behörden und weiteren Verbündeten, um eine Reaktion zu koordinieren, „insbesondere im Rahmen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW)“, erklärte Le Drian in einer Erklärung. Frankreichs Außenminister sprach Nawalnyj und dessen Angehörigen seine Solidarität aus.

Die russische Botschaft in Berlin hat die Bundesregierung unterdessen vor einer „Politisierung“ des Falls Nawalnyj gewarnt. „Wir rufen unsere Partner auf, jedwede Politisierung dieses Vorfalls zu vermeiden und sich ausschließlich auf glaubwürdige Fakten zu stützen, die hoffentlich schnellstmöglich geliefert werden“, hieß es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung. Darin fordert die Botschaft die Bundesregierung auch zu einer „möglichst zeitnahen Antwort“ auf ein Rechtshilfeersuchen aus der vergangenen Woche auf, in dem um Informationen zu den deutschen Untersuchungsergebnissen gebeten wurde. „Wir rechnen mit vollwertiger Zusammenarbeit und Informationsaustausch unter Einbeziehung der bestehenden bilateralen rechtlichen Mechanismen.“