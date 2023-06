Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 15. Juni in Brüssel Bild: AFP

Dass die Unterstützung der Ukraine ihre Grenze dort findet, wo der Westen selbst in den Krieg gezogen werden könnte, ist ein Grundsatz, auf den vor allem in Washington geachtet wird. Zum Glück, muss man sagen, denn nicht alles, was man sich in Kiew und in Osteuropa wünscht, ist wirklich durchdacht.

Man kann die Ukraine einfach nicht in die NATO aufnehmen, solange der Krieg noch läuft, und welche strategische Lage danach herrscht, lässt sich nicht verlässlich vorhersehen.

Es kommt auf Militärhilfe an

Deshalb ist es nur ein Trostpreis, wenn das Land nun die Einladung in einen „NATO-Ukraine-Rat“ erhält. Putin wird sich davon nicht abschrecken lassen, deswegen wird es auf absehbare Zeit weiterhin auf die militärische Hilfe des Westens für Kiew ankommen.

Dass die NATO auf ihrem bevorstehenden Gipfeltreffen auch eine neue Verteidigungsplanung verabschieden will, ist ein später, aber notwendiger Schritt. Mehr als vieles andere zeigt er, wie substanzlos das Moskauer Gerede von der angeblich so aggressiven NATO stets war. In Wirklichkeit hat die Allianz nicht noch einmal mit einer Bedrohung aus dem Osten gerechnet.

Mehr zum Thema 1/

Das hat sich nun leider geändert. Wenn sie darauf nicht reagiert, verliert sie ihren Daseinszweck. Dass die Türkei dabei wieder aus der Reihe tanzt, kann nur für die Leute überraschend kommen, die tatsächlich geglaubt haben, dass ein Machtmensch wie Erdogan nach einem Wahlsieg weniger fordernd sein würde.