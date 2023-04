Eisige Wochen liegen hinter dem grauen Schiffsverband, der Anfang April in Kiel einläuft. 16.000 Seemeilen ha­ben sie seit Januar im hohen Norden verbracht, Acht-Meter-Wellen und orkanartige Winde haben Crews und Material hart gefordert. Die Manöver „Arctic Dolphin“ und „Joint Warrior“ sollten zeigen, dass die NATO auch unter widrigsten Bedingungen kämpfen kann. U-Boote wurden gejagt, angreifende Flieger bekämpft, Truppenanlandungen begleitet.

Nördlich des Polarkreises haben fünf Kriegsschiffe aus Deutschland, Portugal, Spanien, Polen und Frankreich die ersten Wochen ihres gemeinsamen Kommandos absolviert. Die Fregatten gehören zur „Task Group 441.01“. Sie bilden derzeit einen von zwei maritimen NATO-Verbänden, die ständig auf den europäischen Meeren unterwegs sind, stets einsatzbereit, „combat ready“ im Bündnis-Sprech.

Angeführt werden sie in diesem Jahr von einem deutschen Flottillenadmiral, der sich mit seinem Stab auf der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern eingeschifft hat. Für Admiral Thorsten Marx und die Schiffsbesatzungen bedeutet das, ein Jahr lang fast ununterbrochen auf See zu sein. Ein weiterer Verband patrouilliert im Mittelmeer. Hinzu kommen noch zwei Gruppen von Minenabwehrbooten. Insgesamt sind es rund 20 Einheiten des Bündnisses, die auf hoher See manövrieren.

Präsenz in den östlichen Bündnisstaaten massiv verstärkt

Den ständigen Wachdienst der NATO-Schiffe gibt es bereits seit Jahrzehnten. Doch nach Ende des Kalten Kriegs war es oft schwer, genügend Fregatten oder Korvetten für die Routinefahrten zu bekommen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine haben sich die Zeiten grundlegend geändert. Die Marineverbände sind nun Teil der schnellen Eingreiftruppe der NATO, kurz VJTF (M). Wann immer ein Anruf oder Funkspruch vom maritimen Hauptquartier in London käme, wären sie sofort unterwegs zu einem Konflikt- oder Krisenherd. Im Notfall dampft die Taskforce 441.01 mit fünfzig Kilometern je Stunde über die Meere, innerhalb von 24 Stunden könnten die NATO-Seestreitkräfte mit einer beeindruckenden Feuerkraft vor Tallinn sein. Oder an britischen Ölplattformen in der Nordsee.

Nach zwei Tagen Zwischenstopp verlassen die Schiffe am 3. April Kiel. Viele der rund eintausend Männer und Frauen an Bord sind seit Januar durchgehend unterwegs. Als Nächstes geht es ins Baltikum. Später fahren sie abermals hoch nach Norwegen. Marx, das Flaggschiff Mecklenburg-Vorpommern und die anderen Kriegsschiffe der Task Group verfolgen zwei Missionen: erstens, jedweden Gegner davon abzuschrecken, schwere Fehler zu begehen, namentlich Russland. Zweitens gilt es, über russische Bewegungen und Aktivitäten ein möglichst genaues Lagebild zu bekommen. Viel geredet wird zwischen beiden Seiten nicht mehr. Mit der zeitweisen Partnerschaft zur See war es bereits nach der Krim-Annexion 2014 vorbei. Jetzt hängen auf der Brücke der Mecklenburg-Vorpommern Abbildungen russischer Schiffsklassen aus, die ein wenig wie Fahndungsfotos wirken: Obukhov-Klasse, Tarantul-III-Klasse, Svetlyak-Klasse. Die jungen Offiziere sollen rasch erkennen, womit sie es zu tun haben, etwa Kapitänleutnant Carolin, die hier derzeit als Wachoffizier auf der Brücke Dienst tut.

Seit Februar 2022 hat die NATO ihre Präsenz in den östlichen Bündnisstaaten massiv verstärkt. Das trifft auch für die Seegebiete in Ost- und Nordsee zu. Es gilt, die heimischen Küsten zu sichern, im Kriegsfall müssen die vereinten Seestreitkräfte zudem verhindern, dass russische Einheiten die transatlantischen Versorgungsrouten bedrohen. Meerengen zwischen Schottland und Island, aber auch im Skagerrak müssen dann gesperrt sein, um Angriffe auf alliierte Konvois zwischen Amerika und Europa zu verhindern. Schiffe wie die Mecklenburg-Vorpommern wurden einst gebaut, um als U-Boot-Jäger solche Konvois im Nordatlantik zu schützen. Die portugiesische Fregatte Bartolomeu Dias ist spezialisiert auf die Flugabwehr und wird bald zeigen, was sie kann.