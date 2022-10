Luftwaffe beteiligt : NATO übt Abwehr und Reaktion auf einen nuklearen Angriff

Die deutsche Luftwaffe wird sich in der kommenden Woche an der NATO-Übung „Steadfast Noon“ beteiligen, bei der zahlreiche Flugzeuge aus dem Bündnis die Abwehr und Reaktion auf einen nuklearen Angriff üben. Genauere Auskünfte dazu werden vom Verteidigungsministerium verweigert, so wie auch in früheren Jahren.

Deutschland ist mit etlichen Tornado-Flugzeugen Teil des nuklearen Schirms der NATO. Die Maschinen gehören zum taktischen Luftwaffengeschwader 33 in Büchel in der Eifel. Dort lagern unter amerikanischer Kontrolle auch Atombomben, die im Fall einer nuklearen Auseinandersetzung von der Luftwaffe ins Ziel getragen werden könnten. Nach Auskunft des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg handelt es sich bei „Steadfast Noon“ um eine lange geplante Abschreckungsübung und ein „Routine-Training, um die Abschreckung sicher und wirksam zu halten“.

Im vorigen Jahr war die jährliche Übung überwiegend im Luftraum über Nord-Italien durchgeführt worden; die NATO hatte das zuvor auch so angekündigt. Wo genau in diesem Jahr das NATO-Szenario lokalisiert wird, ist noch nicht bekannt und wird weder vom Verteidigungsministerium noch von der Luftwaffe öffentlich kommuniziert.

Deutschland will und muss im Rahmen seiner Bündnisverpflichtungen daran teilnehmen, ebenso wie 13 weitere Nationen. Die Luftwaffe betreibt beim Geschwader in Büchel insgesamt 46 Tornados, die allerdings aus Altersgründen nur teilweise einsatzbreit sind. Wegen Bauarbeiten in Büchel ist ein Teil der Flotte derzeit auch in Nörvenich bei Köln stationiert.

Stoltenberg: Nukleare Abschreckung „sicher und effektiv”

Friedensgruppen riefen unterdessen dazu auf, dort am 22. Oktober gegen das Manöver zu demonstrieren. Nach eigener Darstellung ist der Verband unter anderem in der Lage, Luftnahunterstützung für Bodentruppen zu bieten, aber auch gegen „harte, tiefe und weit entfernte Ziele“ vorzugehen.

In Deutschland hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Forderungen nach einem Abzug der Atomwaffen aus Büchel und einem Ausstieg aus der so genannten nuklearen Teilhabe gegeben. Insbesondere SPD und Grüne schienen an der Fortsetzung kein Interesse mehr zu haben, die SPD blockierte in der großen Koalition über Jahre eine Nachfolgeregelung für die veralteten, teilweise seit Jahrzehnten im Flugbetrieb befindlichen Tornados.

Nach der Regierungsübernahme hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dann mit der Entscheidung für amerikanische F-35-Flugzeuge eine Nachfolgeregelung eingeleitet. Diese Flugzeuge können in absehbarer Zeit für Nuklearwaffen zertifiziert werden. Es ist geplant, 35 Maschinen des Typs F-35 anzuschaffen, die ab 2027 eingesetzt werden könnten. Stoltenberg hatte gesagt: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um entschlossen aufzutreten”. Man müsse klarmachen, dass die NATO alle Bündnispartner verteidigen werde. Die nukleare Abschreckung sei „sicher und effektiv”.