Vormarsch der Taliban : NATO-Staaten ziehen Personal aus Afghanistan ab

Die NATO hat am Freitag auf einer Dringlichkeitssitzung über beschleunigte Evakuierungsmaßnahmen in Afghanistan beraten. Nachdem die Taliban am Freitag die zweitgrößte Stadt des Landes, Kandahar, sowie die Stadt Herat eingenommen hatten, stimmten sich die Mitgliedstaaten der Allianz darüber ab, wie das Personal insbesondere von westlichen Botschaften zügig aus der Hauptstadt Kabul ausgeflogen werden kann.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte am Freitag in Denzlingen in Baden-Württemberg, Deutschland werde das Personal der deutschen Botschaft in Kabul auf das „absolute Minimum“ reduzieren. Er rief alle Deutschen abermals auf, Afghanistan jetzt zu verlassen. Diejenigen Ortskräfte, die noch keine Visa hätten, würden diese künftig in Deutschland erhalten. „Das wird die Ausreise beschleunigen.“ Die für diesen Monat geplanten Charterflüge würden vorgezogen. „Wir werden mit diesen Charterflügen die Mitarbeiter der Botschaft als auch Ortskräfte aus Afghanistan beschleunigt ausfliegen können", sagte Maas.

Finnische Botschaft bleibt offen

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sagte, dass deutsche Entwicklungsgelder nicht in Taliban-Gebieten eingesetzt werden. „In allen von Taliban eingenommenen Gebieten werden und wurden die Projekte ausgesetzt“, sagt der CSU-Politiker. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe absolute Priorität. „In den weiteren Gebieten werden nur bereits laufende Maßnahmen in Kooperation mit der afghanischen Regierung, der internationalen Staatengemeinschaft und erfahrenen Nichtregierungsorganisationen umgesetzt.“

Die Vereinigten Staaten hatten schon am Donnerstag angekündigt, rund 3000 Soldaten nach Kabul zu entsenden, um die „geordnete Reduzierung des amerikanischen Botschaftspersonals zu unterstützen“. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. „Das ist eine zeitlich begrenzte Mission mit eng begrenztem Auftrag“, sagte er. Auch Großbritannien will rund 600 Soldaten nach Kabul entsenden, um die Botschaft abzusichern und die Ausreise britischer Bürger sowie früherer afghanischer Mitarbeiter zu gewährleisten.

Dänemark und Norwegen kündigten am Freitag die vorübergehende Schließung ihrer diplomatischen Vertretungen in Kabul an. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto erklärte, sein Land werde „angesichts der sich rasch verschlechternden Sicherheitssituation“ bis zu 130 Afghanen und ihre Familien aufnehmen, die „im Dienste Finnlands, der EU oder der Nato gearbeitet“ hätten. Die finnische Botschaft in Kabul bleibe vorläufig geöffnet.

Fast alle wichtigen Städte in Taliban-Hand

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, die Nato verfolge weiterhin das Ziel, „die afghanische Regierung und die afghanischen Streitkräfte so weit wie möglich zu unterstützen“. Die Sicherheit des Nato-Personals stehe dabei an „vorderster Stelle“. Er fügte aber hinzu: „Die Nato wird ihre diplomatische Präsenz in Kabul aufrecht erhalten und sie weiterhin anpassen, wo es notwendig ist.“