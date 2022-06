Beitritt Finnlands und Schwedens : Die Natoisierung Europas

Der finnische Präsident und die schwedische Ministerpräsidentin durften am Mittwochmorgen noch nicht über den blauen Teppich der NATO schreiten. Gewissermaßen in letzter Minute hatten sie am Vorabend die Bedenken der Türkei gegen ihren Beitritt zur Allianz ausgeräumt – mit einem Kotau vor Präsident Recep Tayyip Erdogan. Doch um den Status eines „Eingeladenen“ zu bekommen, reichte das nicht mehr. Den haben erst Staaten, deren Beitrittsprotokolle von allen Mitgliedern unterschrieben worden sind. Sie dürfen schon an allen Sitzungen des Bündnisses teilnehmen, mitstimmen dürfen sie erst, wenn die Protokolle in allen Staaten ratifiziert worden sind. Der Finne Sauli Niinistö und die Schwedin Magdalena Andersson konnten das aber gut verkraften. An der zweiten Sitzung am Nachmittag durften sie als Partner teilnehmen, zusammen mit vier Staaten aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

Die Erleichterung über die Einigung am Vorabend war am Mittwoch mit Händen zu greifen. „Wir sehen, dass die Verbündeten in der Lage sind, Einigkeit zu beweisen“, sagte Jens Stoltenberg, als er morgens um acht als Erster auf dem blauen Teppich stand. „Ich glaube, dass wir kaum einen anderen Beitrittsprozess finden werden, wo nur ein paar Wochen zwischen dem Antrag, Mitte Mai, und der Einladung liegen, die heute erfolgen wird.“

Eine „historische Entscheidung“

Dass es nur ein paar Wochen und nicht Monate wurden, lag an Stoltenberg selbst, der umsichtig vermittelt hatte, wie auch schon in früheren Krisen zwischen Griechenland und der Türkei. Die Einladung der Verbündeten zum Beitritt folgte dann tatsächlich auf dem Fuße, noch am Mittwoch durch die in Madrid versammelten Staats- und Regierungschefs. Unmittelbar nach dem Gipfel sollen die Beitrittsprotokolle unterzeichnet werden.

Auch Joe Biden würdigte den Durchbruch, als er am Morgen von Stoltenberg auf dem Messegelände der spanischen Hauptstadt begrüßt wurde. Von einer „historischen Entscheidung“, die die Allianz stärker mache, sprach der amerikanische Präsident. Biden hatte sich sehr für die Aufnahme Finnlands und Schwedens engagiert und beiden Ländern für die Zwischenzeit bis zum Abschluss der Ratifizierung eine Sicherheitsgarantie gegeben, die der Bündnisverpflichtung aus Artikel 5 gleichkommt. Er prägte auch eines der Zitate, die von diesem Tag hängen blieben: „Putin wollte die Finnlandisierung Europas. Er wird die Natoisierung Europas bekommen.“ Mit dem Schlagwort Finnlandisierung wurde im Kalten Krieg das Sonderverhältnis zwischen Helsinki und Moskau beschrieben. Finnland blieb bündnisfrei und bemühte sich als kleiner Nachbar um gute Beziehungen zur militärisch weit überlegenen Sowjetunion. Diese Form der Abhängigkeit schüttelt das Land nun endgültig ab.