Aktualisiert am

Schweden hat erstmals öffentlich die Linie aufgegeben, wonach das Land gleichzeitig mit Finnland in die NATO eintreten werde. In Stockholm wird Kritik laut: Man habe Erdogans Widerstand offenbar unterschätzt.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson (links) und der schwedische NATO-Chefunterhändler Oscar Stenström am Dienstag in einer Pressekonferenz Bild: Reuters

Schweden wird voraussichtlich später als Finnland der NATO beitreten. Das sagte der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson am Dienstag in Stockholm. Damit hat Kristersson erstmals öffentlich die bisherige Linie der schwedischen Regierung aufgegeben, wonach der Eintritt in das Verteidigungsbündnis gleichzeitig mit Finnland geschehen werde. Es sei zuletzt deutlich geworden, dass die Türkei mit den Verhandlungen hinsichtlich des finnischen Beitritts fertig sei, hinsichtlich des schwedischen aber noch nicht, sagte Kristersson.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Der Ministerpräsident betonte, dass Schweden auch ohne einen vollzogenen NATO-Beitritt schon sicherer sei als vor dem Antrag auf eine Mitgliedschaft, und verwies dabei auf Sicherheitszusagen für sein Land sowie auf die dann bestehende NATO-Mitgliedschaft des Nachbarlands Finnland. Wenn dieses zuerst beitrete, sei Schweden vorbereitet etwa gegen mögliche Einflussversuche anderer Länder, sagte Kristersson, ohne dabei Russland direkt zu erwähnen. Der NATO-Beitritt gilt als wichtigstes außenpolitisches Ziel Kristerssons.

Der schwedische NATO-Chefunterhändler Oscar Stenström sagte, Schweden habe getan, was erforderlich sei, um von der Türkei als NATO-Mitglied anerkannt zu werden. Dabei verwies er etwa auf das neue Terrorismusgesetz, das die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung unter Strafe stellt. Doch bestehe die Türkei darauf, dass Schweden noch einen weiten Weg vor sich habe, so Stenström.

Gespräche nach Koran-Verbrennung unterbrochen

Schweden und Finnland hatten im Mai einen Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft gestellt und stets betont, den Weg „Hand in Hand“ gehen zu wollen. Die Norderweiterung des Bündnisses haben alle NATO-Mitglieder bis auf Ungarn und die Türkei ratifiziert. Budapest hat eine baldige Unterschrift in Aussicht gestellt, die Türkei aber fordert, dass sich Schweden vor allem beim Thema Terrorismus weiter bewegen müsse und dass es die Verpflichtungen, die es in einem trilateralen Memorandum eingegangen war, nicht erfüllt habe.

So fordert Ankara etwa die Auslieferung Dutzender „Terroristen“ mit Bezügen zur PKK oder zur Gülen-Bewegung, allerdings sind viele von ihnen schwedische Staatsbürger. Nach einer Koran-Verbrennung in Stockholm waren die trilateralen Gespräche zwischen Schweden, Finnland und der Türkei ausgesetzt worden. Vergangene Woche wurden sie in Brüssel wieder aufgenommen, allerdings beharrte die Türkei weiter auf ihrem Standpunkt.

In Stockholm besteht die Sorge, dass aus dem Zwist mit der Türkei eine schlimmstenfalls jahrelange Hängepartie werden könnte. Zugleich heißt es, bei einem NATO-Beitritt Finnlands gewinne auch Schweden kurzfristig an Sicherheit. Ein baldiger Beitritt Finnlands sei besser als vorerst gar kein Beitritt, heißt es. Doch wäre Finnland von einem NATO-Partner Schweden aus deutlich leichter zu verteidigen.

Zudem besteht die Sorge vor Einflussversuchen von Seiten Russlands, sollte Schweden weiter mit der Türkei um einen Beitritt ringen müssen. Zuletzt war in Stockholm Kritik an der Verhandlungsführung der Regierung mit der Türkei geäußert worden. Man habe den türkischen Präsidenten unterschätzt und keine klaren Verabredungen getroffen, ab wann die Türkei unterzeichnen müsse, hieß es etwa.