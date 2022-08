Stärkung der NATO-Ostflanke : Deutsches Brigadeelement wird nach Litauen verlegt

Die deutschen Verstärkungen für die Verteidigung Litauens nehmen Form an. Das Verteidigungsministerium in Vilnius teilte am Montag mit, dass Anfang September die ersten Soldaten der Bundeswehr für die im Aufbau befindliche NATO-Brigade zum Schutze Litauens eintreffen werden. „Das vorläufige Datum ist der 8. September, aber die Dinge bewegen sich noch“, sagte Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas der Agentur BNS einem Bericht zufolge. Eintreffen soll demnach ein „Führungselement des Hauptquartiers“.

Ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums bestätigte den Termin am Montag gegenüber der F.A.Z. zunächst nicht. In Fachkreisen gilt das Datum aber als wahrscheinlich.

Bei den Soldaten handelt es sich dem Vernehmen nach um Angehörige des Stabs, der die Brigade führt. Sie soll künftig zwischen 3000 und 5000 Soldaten umfassen. Unter ihnen sollen sich nach deutschen Vorstellungen auch Truppen aus Partnerländern befinden, die bereits im bislang im Land stehenden NATO-Kampfverband aktiv sind. Die deutschen Truppenteile der Brigade werden, statt permanent im Land stationiert zu sein, rotierend für einige Wochen nach Litauen verlegt.

Zusätzlich zu dieser Brigade sollen künftig bis zu 300.000 Soldaten in verschiedenen Aktivierungsstufen von bis zu 30 Tagen für die Verteidigung des Bündnisgebiets bereitgehalten werden. Bis Ende 2024 ist dafür noch die 40.000 Soldaten zählende „NATO Response Force“ vorgesehen. Deutschland will künftig insgesamt zwei Kampftruppenbrigaden mit einem Umfang von rund 15.000 Soldaten für die Verteidigung der NATO-Ostflanke stellen, zuzüglich 65 Kampfflugzeugen und 20 Marineeinheiten, für deren Einsatz, Betrieb und Versorgung weitere tausend Soldaten bereitgehalten werden.

Neben Truppen, großen Waffensystemen und dem Rotationskonzept, das in Fachkreisen „Brigade minus“ genannt wird, sieht das deutsche Konzept vor, Waffen, Munition und einen Führungsstab in Litauen selbst zu stationieren. Damit soll dafür gesorgt werden, dass die Verbände im Bedarfsfall schneller einsatzbereit sind und weniger Güter in die baltischen Staaten gelangen müssen, die nur über den schmalen Suwalki-Korridor zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Moskaus Verbündetem Belarus mit den übrigen NATO-Staaten über Land verbunden sind.

Vor dem Hintergrund der russischen Annexion der Krim und des lange Zeit schwelenden Kriegs in der Ostukraine steht seit 2017 ein NATO-Bataillon mit etwa 1600 Soldaten in Litauen. Angeführt wird der Verband, der in der Kleinstadt Rukla stationiert ist, von der Bundeswehr, die mit derzeit mehr als 1000 Einsatzkräften auch das größte Truppenkontingent stellt. Der Gefechtsverband ist bislang in den leistungsfähigsten litauischen Verband eingegliedert, die „Iron Wolf“-Brigade.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, der vor sechs Monaten begann, haben sich die NATO-Staaten entschlossen, ihre Präsenz in den baltischen Staaten deutlich zu verstärken. Statt auf politische Abschreckung setzt die NATO mittlerweile darauf, das Bündnisgebiet jederzeit militärisch verteidigen zu können. Vor diesem Hintergrund laufen inzwischen im Bündnis die regionalen Einsatzplanungen für die gesamte Ostflanke. Sie sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden.