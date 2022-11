NATO-Norderweiterung : Biden könnte Erdogans Hinhaltetaktik beenden

Erdogan will seine Zustimmung zur NATO-Norderweiterung hinauszögern. Jedoch könnte in den nächsten Wochen ein Momentum für einen rascheren Beitritt von Schweden und Finnland entstehen.

Ein Durchbruch war beim Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Ankara nicht erwartet worden. Sein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan sei jedoch in einer positiven Atmosphäre verlaufen, heißt es in der türkischen Hauptstadt. Zwar hatte Erdogan bei der Pressekonferenz angedeutet, dass es einen Zusammenhang zwischen der Zustimmung Ankaras zum NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands mit den türkischen Parlaments- und Präsidentenwahlen im Juni 2023 gebe. Die türkische Hinhaltetaktik könnte sich also noch ein halbes Jahr hinziehen.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Allerdings wird in Ankara auch nicht ausgeschlossen, dass im vierten Quartal ein Momentum entstehen könnte, das ei­nen früheren Beitritt ermöglicht. Noch im November wird sich die gemeinsame Kommission von Schweden, Finnland und der Türkei wieder treffen. Zudem könne es bei dem G-20-Gipfeltreffen in Bali am 15. und 16. November zu einem Treffen Erdogans mit US-Präsident Joe Biden kommen, bei dem es bereits vor der nächsten NATO-Außenministerkonferenz zwei Wochen danach einen Durchbruch geben könnte.