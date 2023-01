Weltwirtschaftsforum in Davos : Kissinger empfiehlt NATO-Mitgliedschaft der Ukraine

Henry Kissinger hält per Videoschalte am 17. Januar eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Bild: EPA

Henry Kissinger ist 99 Jahre alt, und viele in Davos denken, er sei dennoch da. Tatsächlich ist es „nur“ eine Videoschalte. Aber der Raum, in den Kissingers Worte übertragen werden, fasst die vielen Menschen nicht, die genau hinhören wollen, was der ehemalige Außenminister der Vereinigten Staaten mit seiner Lebenserfahrung sagt: Kissinger hält das Ende des Krieges in der Ukraine in dem Moment für möglich, in dem die Linien erreicht worden sind, die vor dem Krieg Bestand hatten. Das ist der Frontverlauf von 2014, entlang der Krim und der besetzen Gebiete in Donezk und Luhansk. Dort könne man die Front einfrieren, dann einen Waffenstillstand vereinbaren, eine weitere Eskalation verhindern.

„Russland wird den Krieg mit konventionellen Mitteln nicht gewinnen“, ist Kissinger überzeugt. „Aber es muss auch verhindert werden, dass der Krieg nach Russland getragen wird.“ Kissinger ist voller Bewunderung für die militärischen Abwehrleistungen der Ukraine. Aber es gehe im weiteren Verlauf auch darum, dass Russland wieder Teil des internationalen Systems werden müsse. Kissinger präzisierte damit Aussagen vom vorangegangenen Weltwirtschaftsforum im Mai 2022, die ihm Kritik eingebracht hatten, sogar vom ukrainischen Präsidenten selbst, der Kissingers damalige Vorschläge mit der Politik gegenüber Adolf Hitler und dem Münchener Abkommen im Jahr 1938 verglich.

Kissinger versuchte solcher Kritik nun auszuweichen und zu begegnen – mit dem Lob für die Ukraine und ihren Präsidenten, vor allem aber wohl mit dem Hinweis darauf, dass die Ukraine nicht mehr neutral sein könne, sondern in die NATO aufgenommen werden müsse. Das sei ein „angemessenes“ Ergebnis.

Kissinger, der zu Zeiten von Richard Nixon und Mao Tse-tung Außenminister war, empfahl Deeskalation auch noch auf einer anderen Bühne der Weltpolitik. Aus seiner Zeit damals und den Gesprächen mit Mao und Nixon habe er zwar keine Lehren für die aktuelle Situation in Taiwan zu ziehen. Er empfehle beiden Seiten aber, nichts zu tun, was so interpretiert werden würde, dass ein Konflikt nun unmittelbar bevorstehe: „Abkühlen – und alles tun, um keine Sprache der Bedrohung gegenüber dem jeweils anderen zu nutzen“, ist Kissingers Empfehlung, der auch im hohen Alter darauf hofft, dass eine bessere Welt möglich ist.