Alexandropoulis : Ein sicherer Hafen für die NATO

Alexandroupolis in Nordgriechenland ist zum Umschlagplatz für westliche Waffenlieferungen an Bulgarien und Rumänien sowie die Ukraine geworden. Das sorgt in Ankara für Argwohn.

Es gibt derzeit wohl keinen politisch und militärisch wichtigeren Ort in Südosteuropa als Alexandroupolis. Die thrakische Hafenstadt in Nordgriechenland ist zu einem Umschlagplatz für westliche Waffenlieferungen an die Schwarzmeeranrainer Bulgarien und Rumänien sowie die Ukraine geworden. Vom „NATO-Hafen“ ist in Griechenland die Rede.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Zudem soll ein vor der Küste der Stadt im Bau befindliches schwimmendes Flüssiggasterminal die Abhängigkeit der Region von Russland mindern. Bulgarien hat 20 Prozent der Anteile daran erworben, um durch Gas aus den USA, Qatar und anderen Quellen die Abhängigkeit von Russland zu verringern.