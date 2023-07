NATO-Gipfel in Vilnius : Selenskyj wechselt vom Kampf- in den Diplomatenmodus

Es war ein anderer Wolodymyr Selenskyj, der sich am Mittwoch beim NATO-Gipfel in Vilnius präsentierte. Freundlich und sachlich sprach der ukrainische Präsident über jene Abschlusserklärung, die er am Vortag noch „absurd“ genannt hatte. Das Wort wiederholte er nicht, auch nicht auf Nachfrage. Stattdessen nannte er die Einladung ohne Datum, aber mit Bedingungen, die sein Land bekommen hatte, ein „technisches Signal“ – dass nämlich sein Land ein unabhängiger Staat sein müsse, bevor es der Allianz beitreten könne. Die Bedingungen legte er so aus: „wenn es auf unserem Territorium sicher ist“. Es sei doch ganz klar, dass sein Land nicht Mitglied der Allianz werden könne, solange es im Krieg sei.

Wie anders hatte das am Dienstag noch geklungen. „Es scheint, dass es weder die Bereitschaft gibt, die Ukraine in die NATO einzuladen, noch, sie zu einem Mitglied der Allianz zu machen“, hatte Selenskyj auf Twitter geschrieben, während er schon auf dem Weg in die litauische Hauptstadt war. „Ungewissheit ist Schwäche.“ Russland werde dadurch motiviert, seinen Terror fortzusetzen. Schwere Vorwürfe, die Polen dazu verleiteten, Widerspruch gegen den kurz zuvor vereinbarten Text der Gipfelerklärung einzulegen. Man solle erst anhören, was Selenskyj zu sagen habe, so die Forderung. Allerdings machten die USA unmissverständlich klar, dass sie dazu nicht bereit waren. Es sei schließlich keine gemeinsame Erklärung mit Kiew, so das Argument, sondern eine im Namen des Bündnisses. Daraufhin wurde der Einspruch zurückgezogen.