Der russische Überfall hat nicht nur die Ukraine in eine fürchterliche Lage gebracht, sondern auch die Bedrohung für die NATO verändert. Auf absehbare Zeit muss sie Russland als potentiellen Gegner betrachten, ganz anders als nach dem Mauerfall. Auf dem Gipfeltreffen in Vilnius sind dazu zwei wichtige Weichenstellungen gelungen.

Die erste ist der schwedische Beitritt, der nach langem türkischen Gefeilsche nun hoffentlich vollzogen werden kann. Damit gewinnt die NATO an strategischer Tiefe in Nordeuropa und die weitgehende Kontrolle über die Ostsee. Das ist auch für die deutsche Sicherheit ein Gewinn.

Schwerpunkt waren Kriseneinsätze

Genauso wichtig ist die Verabschiedung neuer Verteidigungspläne. Nach dem Kalten Krieg erschien das lange überflüssig, der Schwerpunkt lag auf Kriseneinsätzen fernab vom Bündnisgebiet. Diese Epoche und die vielen Illusionen, die gerade in Deutschland mit ihr einhergingen, hat Putin am 24. Februar des vergangenen Jahres endgültig zerstört. Die neuen Pläne, welche die Militärs der NATO ausgearbeitet haben, sind eine notwendige Anpassung.

Dass die Türkei auch da wieder ihre Spielchen spielen musste, ist offenbar unvermeidlich, aber immerhin gab es im Grundsatz keinen Streit. Dass sich 31, bald 32 Staaten in Nordamerika und Europa gemeinsam auf den Ernstfall vorbereiten, sollte selbst auf einen Hasardeur wie Putin Eindruck machen. Schon im Kalten Krieg war die Abschreckung der NATO die beste Garantie für die Sicherheit ihrer Mitglieder.

Das ist der Grund, warum auch die Ukraine so schnell wie möglich in die Allianz will. Dass da einige Verbündete zögern, allen voran die Bündnisvormacht Amerika, ist eine (erwartbare) Enttäuschung für Selenskyj, aber es ist angesichts der unklaren Aussichten berechtigt. Auch die Ukrai­ne hätte wenig von konkreten Zusagen, deren Einlösung ungewiss ist.

Wichtiger sind im Augenblick die neuen Waffenlieferungen und andere Sicherheitsgarantien, die dem Land in Vilnius in Aussicht gestellt werden. Das Schicksal der Ukraine entscheidet sich auf dem Schlachtfeld.