Vor NATO-Gipfel in Vilnius : Ringen um das richtige Signal an die Ukraine

Osteuropäische NATO-Mitgliedstaaten erwarten vom Gipfel in Vilnius eine Beitrittszusage an Kiew. Für Berlin und Washington ist die Zeit dafür noch nicht reif.

Bereit für den Gipfel: Erdogan, Stoltenberg und Schwedens Premierminister Ulf Kristersson am Montag in Vilnius. Bild: AP

Eines wollte die NATO unbedingt vermeiden: dass die Staats- und Regierungschefs über das Kommuniqué verhandeln müssen, wenn sie an diesem Dienstag in Vilnius zusammenkommen. Das ist in der Allianz, anders als in der Europäischen Union, nicht üblich. Eine der seltenen Ausnahmen war 2008 der Beschluss von Bukarest, der Ukraine (und Georgien) eine Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen, ohne dies mit einem konkreten Plan zu verknüpfen. Der liegt dem Bündnis immer noch schwer im Magen – so schwer, dass sie nun wieder darum ringt, wie sie die Aussicht des Landes auf einen Beitritt beschreiben soll. Nachdem die stellvertretenden Botschafter der 31 Mitgliedstaaten am Wochenende immer noch keinen Konsens fanden, wollten sie am Montagabend in Vilnius abermals eine Lösung suchen. Andernfalls müssen doch die Chefs ran.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Natürlich geht es nicht primär um Worte, sondern um die tatsächliche Perspektive des Landes. Auf der mit Balten und Polen an der Spitze. Sie wollen Kiew „einladen“, der Allianz nach dem Ende des russischen Krieges beizutreten. Das entspricht den Erwartungen der Ukraine, deren Präsident Wolodymyr Selenskyj damit droht, er werde am Mittwoch nur nach Vilnius kommen, wenn es dort noch etwas zu entscheiden gebe. Auf der anderen Seite stehen die Vereinigten Staaten, das wichtigste und mächtigste Mitglied, sowie Deutschland.

Sie wollen im Wesentlichen am Beschluss von 2008 festhalten und der Ukraine keine konkreten Zusagen machen. Dazwischen tummeln sich die anderen Staaten. Sie wollen eine positive Botschaft senden, die über Bukarest hinausgeht, aber keine Versprechen abgeben, die sie womöglich nicht einhalten können – wegen der unabsehbaren Entwicklung des Krieges und der anschließenden Friedensverhandlungen mit Russland. Ein Zeichen in diesem Sinne wäre der Verzicht auf einen Aktionsplan zur Mitgliedschaft für Kiew. Dieses Element schält sich inzwischen unter allen als Konsens heraus, doch wird um weitere Signale noch gerungen.

Schwerpunkt wohl auf konkreter Militärhilfe

Der amerikanischen Präsident Joe Biden machte am Sonntag im Gespräch mit dem Fernsehsender CNN deutlich, dass die Vereinigten Staaten sich auf keinen Fall in einen Krieg mit Russland ziehen lassen wollten. Würde man die Ukraine jetzt aufnehmen, mitten im Krieg, „dann sind wir alle im Krieg“ – eine Folge der Beistandspflicht von Artikel 5 des NATO-Vertrags. Für die Zeit danach sagte er, dass Kiew „noch andere Auflagen erfüllen muss, einschließlich der Demokratisierung und einigen dieser Themen“. Man könne daher jetzt nur einen „rationalen Pfad“ weisen, den das Land beschreiten müsse, um sich für einen Beitritt zu qualifizieren. Zudem bot Biden Kiew Sicherheitszusagen an, wie sie die USA auch Israel gewährten.