Wir wissen nicht, was NATO-Generalsekretär Jens Soltenberg zu Wolodymyr Selenskyj gesagt hat, als klar war, das das Bündnis der Ukraine in Vilnius keine klares „Willkommen“ anbieten würde. Die Richtung seines Fingers kann heißen, dass er Schiller zitiert hat: „Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden ... greift er hinauf, getrosten Mutes in den Himmel“. Bild: Imago

Nach dem NATO-Gipfel von Vilnius bleibt für die Ukraine vieles im Nebel. Es bleibt unklar, ob sie dem Bündnis je beitreten wird und wenn ja, wann. Es bleibt auch unklar, ob die großen Zögerer Deutschland und die USA wirklich entschlossen sind, ihr im Kampf gegen Russland so zuverlässig zu helfen, wie sie immer sagen. Immer noch hat Washington nicht zugesagt, Flugzeuge zu liefern, immer noch hält Berlin Marschflugkörper zurück, obwohl die Ukraine sie dringend braucht, wenn ihr Kampf um Befreiung ihres Territoriums nicht zum Debakel werden soll.

Immerhin aber haben die Länder der G 7, also die großen westlichen Indus­trienationen, beschlossen, Kiew Garantien außerhalb der NATO zu bieten. Welche genau, wollen die einzelnen Staaten im Lauf des Jahres mit der ­Ukraine ausmachen. Gewiss ist aber auch hier nur die Ungewissheit.

Ungewissheit ist Schwäche. Das ist nicht irgendein Sonntagsspruch, sondern das stand in einem Tweet, den Präsident Wolodymyr Selenskyj gepostet hat, als ihm klar wurde, dass die NATO seinem Land kein klares Aufnahmesi­gnal geben würde. Selenskyj bezog sich dabei vor allem auf die Wirkung des Zauderns auf den Aggressor: Für Russland, schreibt er, ist westliche Unentschlossenheit „eine Ermutigung, den Terror fortzusetzen“. Putin liest daraus, dass er eine Chance auf Sieg hat, wenn er seinen Krieg nur so lange durchhält, bis im Westen aus Zögern Müdigkeit wird. Oder bis in den USA wieder Trump oder ein Trumpist an die Macht kommt.

Die Ukrainer brauchen Hoffnung

Ungewissheit ist aber auch deshalb Schwäche, weil sie die Ukraine von innen zermürben kann. Solange Deutschland und die USA nicht glasklar erkennen lassen, dass sie die Fortsetzung der Bombardements nicht dulden werden, wird nämlich kaum ein internationaler Investor sein Geld in die Ukraine tragen. Die Wirtschaft wird sich dann nicht erholen, und in der Bevölkerung werden Zweifel aufkommen. Viele verteidigen zwar jetzt noch ihr Land mit atemberaubender Courage, aber wie überall gibt es auch in der Ukraine Menschen, die ihre Sachen packen, wenn es zu Hause keine Aussicht mehr auf persönliches Glück gibt. Fachkräfte werden dann abwandern. Frauen mit Kindern auch. Und wenn dann Russland im Winter wieder die Wohnblocks zerschießt, kann die Zahl der Flüchtlinge aufs Neue siebenstellig werden. Die landen dann in Polen oder Deutschland. Für den Westen würde das teuer. Die Ukraine würde zum Palliativpatienten, der nur am Geld-Tropf am Leben bliebe. Immer neue Fluchtwellen würden Europa destabilisieren.

Mehr zum Thema 1/

Allerdings: Es muss nicht so kommen. Der Westen war in Vilnius zwar zu zerstritten, um der Ukraine den Schutz der NATO anzubieten. Dafür aber gibt es jetzt das Garantieangebot der G 7. Das ist eine Chance, die ihren Wert allerdings noch beweisen muss. Aus einer abstrakten Idee muss durch konkrete Angebote vieler Länder kriegsentscheidende Realität werden. Die Ukraine muss Flugzeuge und Langstreckengeschosse bekommen. Sie muss so stark gemacht werden, dass Putin damit rechnen muss, all seine Eroberungen zu verlieren und am Ende auch seine Herrschaft. Erst wenn er sieht, dass er den Krieg verlieren kann, wird er bereit sein, ihn zu beenden. Und dann erst ist Europa sicher vor dauerndem Flüchtlingselend und sinnlosen Kosten.