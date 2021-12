Berlin stimmt zu : NATO genehmigt Drohnenabwehrsystem für Kiew

Deutschland hat der Lieferung eines defensiven Waffensystems an die Ukraine zugestimmt. Dies wurde der F.A.Z. am Montag von der für die Lieferungen zuständigen NATO-Agentur für Unterstützung und Beschaffung (NSPA) in Luxemburg bestätigt. Zugleich hieß es in Kreisen des Bündnisses, dass Deutschland die ebenfalls beantragte Lieferung von Scharfschützengewehren blockiere.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexej Resnikow hatte gegenüber der Zeitung Financial Times Vorwürfe gegen Deutschland erhoben. „Sie bauen die Pipeline Nord Stream 2 und blockieren zur selben Zeit unsere defensiven Waffen“, wurde er am Sonntag von der Zeitung zitiert. Tatsächlich fallen die beiden Waffensysteme, auf die der Minister sich bezog, in unterschiedliche Kategorien. Das in Litauen hergestellte Drohnenabwehrsystem ist ein „Jammer“, der mit elektronischen Signalen die Steuerung von Drohnen stört.

Dagegen handelt es sich bei den Scharfschützengewehren – es geht um neunzig Stück aus amerikanischer Produktion – um eine „letale Waffe“. Solche Waffen können von der NSPA nur beschafft werden, wenn alle NATO-Mitgliedstaaten dem zustimmen. „Jede Entscheidung, der Ukraine letale Unterstützung durch die NSPA zu gewähren, setzt einen Konsens der Alliierten voraus, und zwar von Fall zu Fall“, sagte ein NATO-Vertreter. Damit seien jedoch Deutschland und „mindestens ein weiteres Land“ nicht einverstanden gewesen, als das Aufsichtsgremium im Sommer beriet, hieß es in Kreisen der Allianz. Der damalige Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte die Lieferung solcher Waffen auch öffentlich Anfang Juni abgelehnt.

Resnikow selbst hatte am vorigen Freitag angekündigt, dass die Ukraine noch im Lauf des Dezembers die erste Tranche von zehn Drohnen-Abwehrsystemen bekommen werde. Der NATO-Vertreter verwies gegenüber der F.A.Z. auf eine bestehende Vereinbarung mit der Ukraine, „defensive militärische Ausrüstung und Nachschub zu beschaffen, wie elektronische Anti-Drohnen-Systeme, Fahrzeugbatterien, Ersatzteile, Fallschirme, und Winterkleidung für Soldaten“. Die Vereinbarung geht auf das Jahr 2002 zurück und wurde mehrmals angepasst.