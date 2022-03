NATO-Militärhilfe für Ukraine : Hauptsache defensiv

„Die NATO ist nicht Teil des Konflikts“: Die NATO-Außenminister bei einem Sondertreffen am 4. März in Brüssel Bild: AP

Am vergangenen Sonntag, 19 Uhr, verkündete das Kommando der ukrainischen Luftwaffe auf seiner Facebook-Seite eine frohe Botschaft: „Unsere Partner schenken uns die MiG-29 und Su-25! Bei Bedarf können sie sich auf polnische Flugplätze stützen, von denen aus ukrainische Piloten Kampfeinsätze durchführen.“ Sodann wurden die Geschenke aufgezählt: 28 MiG-29 von Polen, 16 MiG-29 und 14 Su-25 von Bulgarien, 12 MiG-29 von der Slowakei. „Ehre der Ukraine!“, stand unter dem Post. Doch dazu wird es nicht kommen. Zwar besitzen die genannten Staaten tatsächlich diese sowjetischen Kampfflugzeuge, noch aus Zeiten des Warschauer Pakts. Doch haben sie deutlich gemacht, dass die nicht an das Nachbarland gehen werden.

Man besitze schon jetzt nicht genügend Flugzeuge, um den eigenen Luftraum zu kontrollieren, ließ der bulgarische Regierungschef wissen. Bratislava und Warschau winkten ebenfalls ab. „Wir schicken keine Kampfflugzeuge in die Ukraine, weil das zu einem militärischen Eingreifen im Konflikt in der Ukraine führen würde“, erläuterte der polnische Präsident Andrzej Duda am Dienstag. „Wir nehmen an diesem Konflikt nicht teil. Die NATO hat nicht vor, Teil des Konflikts zu werden.“ Links von Duda stand ein polnisches Kampfflugzeug, im Hangar auf der Luftwaffenbasis Lask. Rechts stand NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und nickte.