Das ungarische Parlament will die mögliche Ratifizierung der NATO-Norderweiterung weiter hinauszögern. Wie am Donnerstag bekannt wurde, soll das Thema von der Tagesordnung für die kommende Woche genommen und erst zwei Wochen später behandelt werden. Am Mittwoch war das entsprechende Gesetz im Parlament eingebracht worden. Dabei wurde deutlich, dass nicht nur die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán, sondern auch die Fraktionschefs der Koalitionsparteien Fidesz und KDNP grundsätzlich den Beitritt Finnlands und Schwedens zum Bündnis befürworten. Doch weil aus diesen beiden Ländern in der Vergangenheit Kritik an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn geäußert worden ist, fühlen sich Politiker der Regierungsparteien „beleidigt“.

Daher soll eine parlamentarische Evaluierungskommission nach Stockholm und Helsinki reisen. Was genau sie dort ermitteln oder erreichen soll, ist unklar, auch haben ihre Empfehlungen keine rechtliche Bindung. Doch soll mit der Abstimmung im Parlament bis zu ihrer Rückkehr gewartet werden.

In der Parlamentsdebatte am Mittwoch sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Zsolt Németh (Fidesz), Ungarn unterstütze die NATO-Erweiterung, die Allianz werde damit stärker. Doch die bilateralen Beziehungen seien eine davon unabhängige Sache. Die Ratifizierung sei eine „ausgezeichnete Gelegenheit“ für Ungarn, mit den Partnern „Missverständnisse, Vorwürfe und Lügen“ im Gespräch zu klären. Die Oppositionsfraktionen – bis auf die Rechtsaußen-Partei Mi Hazank – unterstützten vorbehaltlos die Ratifizierung.

Die NATO-Erweiterung wird durch Orbán rhetorisch unterstützt, die Ratifizierung aber seit Herbst herausgezögert. Dass ein schneller Beschluss gesetzgebungstechnisch kein Problem ist, wenn Orbán will, hat seine Koalition erst diese Woche wieder demonstriert: Binnen zwei Tagen wurde eine überraschend vorgelegte gesundheitspolitische Novelle durchs Parlament gepeitscht.