Norderweiterung der NATO : Eine lange rote Linie für Putin

Der geplante Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO wird erhebliche strategische Folgen in Europa haben. Sie fallen nicht zugunsten Russlands aus.

Bundestag und Bundesrat haben dem Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO in der vergangenen Woche zugestimmt, auch Kanada und Estland haben schon ra­tifiziert. Trotzdem haben die beiden nordischen Länder noch eine Wegstrecke vor sich, bis die Ratifikation in allen 30 Mitgliedstaaten abgeschlossen ist.

Der türkische Präsident lässt keinen Zweifel daran, dass die Regierungen in Stockholm und Helsinki zuvor seinen diversen Forderungen nachkommen müssen, die sich vor al­lem auf die Kurdenfrage beziehen. Außerdem will er immer noch F-16-Kampfflugzeuge aus Amerika. Die Regierung Biden befürwortet das, aber es besteht Widerstand im Kongress. Die Sache ist also noch nicht erledigt.