Der NATO-Generalsekretär rechnet fest damit, dass alle Formalitäten abgeschlossen werden, um Finnland am Dienstag als Mitglied aufzunehmen. Auch Schweden werde dadurch sicherer – obwohl es noch nicht beitreten kann.

Jens Stoltenberg am 3. April in Brüssel Bild: AFP

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist fest davon überzeugt, dass Finnland an diesem Dienstag der Allianz offiziell als 31. Mitglied beitreten wird. „Wir werden die finnische Fahne hier zum ersten Mal im NATO-Hauptquartier hissen“, sagte er am Montag vor dem Treffen der Außenminister der Mitgliedstaaten, das am Dienstag beginnt. „Es wird ein guter Tag für Finnlands Sicherheit sein, für die nordische Sicherheit und für die NATO als Ganzes.“

Die Türkei hatte Ende voriger Woche als letztes Land die Ratifizierung des finnischen Beitritts abgeschlossen. Während Diplomaten sich nicht sicher waren, ob die Urkunde rechtzeitig in Washington hinterlegt werde, kündigte der Generalsekretär an, dass dies am Dienstag vollzogen und um 15.30 Uhr die finnische Fahne hochgezogen werde.

Stoltenberg beteuerte, dass auch Schweden dadurch sicherer werde, obwohl es nicht, wie lange geplant, gemeinsam mit seinem Nachbarn beitreten kann. Es sei eine falsche Wahrnehmung, dass Schweden allein zurückbleibe. Das Land werde schon seit der Grundsatzentscheidung zur Erweiterung der Allianz im Juli vorigen Jahres in deren militärischen Strukturen und den Planungsprozess integriert. Es sei unvorstellbar, dass es bedroht oder angegriffen werde, „ohne dass die NATO darauf reagiert“.

„Nicht Moskau entscheidet, wer Mitglied wird“

Stoltenberg bekräftigte seine Einschätzung, dass Stockholm alle mit der Türkei vereinbarten Bedingungen erfüllt habe. In der NATO besteht die Hoffnung, dass Schweden, nach den türkischen Wahlen im Mai, beim Gipfeltreffen in Vilnius Mitte Juli beitreten kann.

Stoltenberg bewertete die bevorstehende Aufnahme Finnlands als Zeichen dafür, dass „jede Nation das Recht hat, ihren eigenen Weg zu wählen“ und „nicht Moskau darüber entscheidet, wer Mitglied der NATO wird“. Die Außenminister des Bündnisses wollen am Dienstag auch ihre politischen Beziehungen mit der Ukraine intensivieren, der 2008 ein Beitritt versprochen worden war.

Erstmals seit 2017 wird die NATO-Ukraine-Kommission wieder auf Ministerebene tagen. Das hatte Ungarn wegen eines Streits über Minderheitenrechte bisher blockiert, doch setzte sich der Generalsekretär darüber hinweg. Budapest will seine Anliegen in der Sitzung thematisieren. Stoltenberg äußerte die Erwartung, dass ein mehrjähriges Programm aufgelegt werde, dass die Ukraine bei der Institutionenbildung, dem Kampf gegen Korruption und der Annäherung an westliche Militärstandards stärken soll. Wenn der von Russland begonnene Krieg vorüber sei, „werden wir Arrangements einsetzen müssen, damit die Ukraine eine künftige Aggression abwehren kann“, sagte er.

Kurzfristig wollen die Mitgliedstaaten dem Land mit weiterer Ausrüstung helfen, angestrebt wird ein Paket im Umfang von 500 Millionen Euro. Bisher ist jedoch weniger als die Hälfte der Summe zusammen, Deutschland hat 40 Millionen Euro zugesagt. Die NATO als Organisation liefert keine tödlichen Waffen. Das bleibt den einzelnen Mitgliedern vorbehalten, die sich über das Ramstein-Format koordinieren.